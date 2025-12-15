Παραλαβή εμβολίων και έναρξη εμβολιασμών για αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα

Πεντακόσιες χιλιάδες δόσεις εμβολίων αναμένεται να φτάσουν σήμερα το βράδυ στα κατεχόμενα, με τη διαδικασία εμβολιασμού να ξεκινά από αύριο, μετά τον εντοπισμό αφθώδους πυρετού σε ζώα.

Ο Χουσεΐν Τσαβούς, «υπουργός γεωργίας και φυσικών πόρων», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι εντοπίστηκε αφθώδης πυρετός σε ορισμένα ζώα και ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Η μετακίνηση ζώων έχει σταματήσει εκεί όπου εντοπίστηκε η νόσος.

Ο κ. Τσαβούς είπε ότι ο αφθώδης πυρετός δεν προκαλεί βλάβη στον άνθρωπο, αλλά βλάπτει τα ζώα και προκαλεί οικονομική ζημία στους παραγωγούς.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαβούς, γίνονται εργασίες απολύμανσης και ψεκασμός όλων των οχημάτων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις στα κατεχόμενα, η νόσος εντοπίστηκε στη Λάπαθο, ενώ μέτρα ελήφθησαν και στα χωριά Σύγκραση και Γύψου.

Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει με προτεραιότητα στα βοοειδή, ακολουθώντας τη μέθοδο «από έξω προς τα μέσα» – δηλαδή από τις περιοχές χωρίς κρούσματα προς εκείνες με κρούσματα. Στη συνέχεια θα εμβολιαστούν και τα αιγοπρόβατα.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο κ. Τσαβούς, συμμετείχαν και εκπρόσωποι τοπικών ενώσεων. Ο Αντίλ Ονάλτ, Πρόεδρος της τ/κ ένωσης κτηνοτρόφων, δήλωσε ότι «ολόκληρη η Κύπρος βρίσκεται σε κίνδυνο» και ότι η δικοινοτική συνεργασία είναι απαραίτητη.

Ο Τζαντάν Αβουντούκ, Πρόεδρος της τ/κ ένωσης παραγωγών γάλακτος, διαβεβαίωσε ότι η επεξεργασία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων εξουδετερώνει τυχόν ιό.

Από την πλευρά της, Μπεστέ Οϊμέν, Πρόεδρος του τ/κ επιμελητηρίου μηχανικών τροφίμων, τόνισε τη σημασία της σωστής θερμικής επεξεργασίας του κρέατος.

Σημειώνεται ότι «δήμος» της κατεχόμενης Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι, παρά την απουσία κρουσμάτων εντός των ορίων του, έλαβε προληπτικά μέτρα. Συνεργεία του «δήμου» πραγματοποιούν απολυμάνσεις σε τρεις περιοχές, ενώ απολυμαίνονται όλα τα οχήματα που εισέρχονται στο σφαγείο.

