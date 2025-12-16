Αύξηση ποινής σε 12 από 9 χρόνια σε υπόθεση ναρκωτικών από Εφετείο

Σε 12 από 9 χρόνια αυξήθηκε σήμερα από το Εφετείο η συντρέχουσα ποινή φυλάκισης που είχε επιβληθεί από το Κακουργιοδικείο Πάφου σε κατηγορούμενο για υπόθεση εισαγωγής, κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα 8 κιλών και 154,9 γραμμαρίων κάνναβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από έφεση που ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε για έκδηλα ανεπαρκή επιβληθείσα ποινή.

«Θέση του Γενικού Εισαγγελέα ήταν, μεταξύ άλλων, ότι το Κακουργιοδικείο δεν έλαβε υπ’ όψιν του την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων και αποτρεπτικών ποινών σε τέτοιας φύσεως αδικήματα», προστίθεται.

Τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί από τις αρχές της Δημοκρατίας σε κιβώτιο που έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τις ΗΠΑ. Η Αστυνομία διενήργησε ελεγχόμενη παράδοση του κιβωτίου και στο πρόσωπο το οποίο υπέγραψε ως παραλήπτης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για το αδίκημα της πλαστογραφίας, αφού διαφάνηκε ότι, παρότι ανυποψίαστος, ενήργησε κατά παρότρυνση του «εισαγωγέα» υπογράφοντας για λογαριασμό του, εξηγείται στην ίδια ανακοίνωση.

Ωστόσο, συνεχίζει, στον «εισαγωγέα», πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ενεχόταν στην όλη επιχείρηση εισαγωγής στη Δημοκρατία των ναρκωτικών με σκοπό, αφού τα παραλάμβανε, τη διοχέτευσή τους στην εγχώρια αγορά εξασφαλίζοντας ανάλογα οφέλη, το Κακουργιοδικείο επέβαλε εννέα χρόνια συντρέχουσας ποινής φυλάκισης σε τρία αδικήματα.

Εκδικάζοντας την έφεση που ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε για την υπόθεση, αναφέρεται, το Εφετείο έκρινε ότι το Κακουργιοδικείο δεν προσμέτρησε επαρκώς την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών σε αδικήματα ναρκωτικών και ότι εσφαλμένα δεν δόθηκε η οποιαδήποτε βαρύτητα στα γεγονότα διάπραξης του αδικήματος.

«Στην παρούσα υπόθεση διαπιστώνουμε ότι, ορθά το πρωτόδικο Δικαστήριο διαχειρίστηκε τις προσωπικές συνθήκες του εφεσίβλητου, για σκοπούς εξατομίκευσης της ποινής, αποδίδοντας τους τη σημασία που επιτάσσει η νομολογία. Ουσιωδώς διαπιστώνουμε, ‘όμως, ότι εσφαλμένα δεν δόθηκε η οποιαδήποτε βαρύτητα στα γεγονότα διάπραξης του αδικήματος, τα οποία ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυντικά για τον εφεσίβλητο, εφόσον στο σχέδιό του για την εισαγωγή και εμπορία μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, ενέπλεξε τρίτα, ανυποψίαστα άτομα, και ένα εξ αυτών προέβη σε διάπραξη του αδικήματος της πλαστογραφίας, προς εξυπηρέτηση της διάπραξης των πιο πάνω αδικημάτων από τον εφεσίβλητο», αναφέρει το Εφετείο στην απόφασή του.

Αποτέλεσμα ήταν το Εφετείο να κρίνει ότι οι συντρέχουσες ποινές φυλάκισης εννέα ετών θα πρέπει να αντικατασταθούν από συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 12 ετών, καταλήγει η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

