«Έχουμε φυλακές ή κάτι άλλο;» - Παρέμβαση Τρυφωνίδη για την κατάσταση στο σωφρονιστικό σύστημα (ηχητικό)

Για τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις Κεντρικές Φυλακές μίλησε στο ραδιόφωνο του Πολίτη ο πρώην διευθυντής τους, Γιώργος Τρυφωνίδης, δηλώνοντας ότι, παρότι έχει αποχωρήσει εδώ και 9-10 χρόνια, «τα ίδια και χειρότερα συνεχίζονται».

Όπως ανέφερε, από όσα πληροφορείται διαχρονικά από την περίοδο που αποχώρησε μέχρι σήμερα, διερωτάται «κατά πόσο έχουμε φυλακές ή κάτι άλλο», επισημαίνοντας ότι έχει χαθεί ο έλεγχος και ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διοίκηση.

Ο κ. Τρυφωνίδης υποστήριξε ότι οι φυλακές χρειάζονται διευθυντή που, πέρα από τα τυπικά και ακαδημαϊκά προσόντα, να διαθέτει δυναμισμό, ενεργητικότητα και αποφασιστικότητα, χωρίς φόβο και αδιαφορία. Όπως είπε, όταν ένας διευθυντής περιορίζεται μόνο στα τυπικά προσόντα και δεν ασκεί ενεργό διοίκηση, «οι φυλακές διαλύονται».

Σε ό,τι αφορά τον σοφρονισμό, ήταν κατηγορηματικός ότι «δεν γίνεται μέσα στις φυλακές». Τόνισε ότι οι δεσμοφύλακες έχουν ως βασικό καθήκον τη φρούρηση και όχι τον σοφρονισμό, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν υπήρξαν ουσιαστικά σωφρονιστικοί λειτουργοί στις Κεντρικές Φυλακές. Όπως ανέφερε, η παρουσία ενός ή δύο ψυχολόγων ή κοινωνικών λειτουργών που ασχολούνται με επιμέρους προβλήματα κρατουμένων δεν συνιστά εφαρμογή σοφρονιστικής πολιτικής.

Ο κ. Τρυφωνίδης μίλησε επίσης για τη δική του αποχώρηση από τις Κεντρικές Φυλακές, περιγράφοντας τα γεγονότα και τις παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στην απομάκρυνσή του, καθώς και τον ρόλο που διαδραμάτισαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Προεδρία και η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιώργου Τρυφωνίδη στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά στον Πολίτη 107.6 & 97.6: