ΟΠΕΚ: Πράξη φασιστικής βίας η επίθεση κατά οικίας Γαβριήλ

Η επίθεση κατά της οικίας του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, αποτελεί "πράξη φασιστικής βίας με στόχο την φίμωση κάθε είδος διαφορετικού λόγου", αναφέρει ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ).

Σε ανακοίνωση, ο ΟΠΕΚ αναφέρει ότι στέκεται «δημόσια δίπλα στον Γαβριήλ και σε κάθε άνθρωπο που στοχοποιείται επειδή μιλά, δημιουργεί, αμφισβητεί ή απλώς είναι διαφορετικός» και προσθέτει ότι «δεν είναι ούτε μεμονωμένη ούτε απλά μια αυθόρμητη πράξη κάποιων ‘ανεγκέφαλων’ όπως έχει λεχθεί», αλλά μια «οργανωμένη πράξη πολιτικής βίας και τραμπουκισμού για να επιβάλει τον φόβο και τη σιωπή».

Αναφέρει επίσης ότι η πολιτική ευθύνη δεν είναι συλλογικά αόριστη, αλλά «τη φέρουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και πολιτικοί που επί μήνες εκτρέφουν τον φανατισμό και τη βία μέσω ενός δηλητηριώδους δημόσιου λόγου».

Πηγή: ΚΥΠΕ