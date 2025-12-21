Σε ισχύ μέχρι τις 20.00 η κίτρινη προειδοποίηση - Τι συστήνει η Πολιτική Άμυνα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΟΠΕΚ: Πράξη φασιστικής βίας η επίθεση κατά οικίας Γαβριήλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η επίθεση κατά της οικίας του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, αποτελεί "πράξη φασιστικής βίας με στόχο την φίμωση κάθε είδος διαφορετικού λόγου", αναφέρει ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ).

Σε ανακοίνωση, ο ΟΠΕΚ αναφέρει ότι στέκεται «δημόσια δίπλα στον Γαβριήλ και σε κάθε άνθρωπο που στοχοποιείται επειδή μιλά, δημιουργεί, αμφισβητεί ή απλώς είναι διαφορετικός» και προσθέτει ότι «δεν είναι ούτε μεμονωμένη ούτε απλά μια αυθόρμητη πράξη κάποιων ‘ανεγκέφαλων’ όπως έχει λεχθεί», αλλά μια «οργανωμένη πράξη πολιτικής βίας και τραμπουκισμού για να επιβάλει τον φόβο και τη σιωπή».

Αναφέρει επίσης ότι η πολιτική ευθύνη δεν είναι συλλογικά αόριστη, αλλά «τη φέρουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και πολιτικοί που επί μήνες εκτρέφουν τον φανατισμό και τη βία μέσω ενός δηλητηριώδους δημόσιου λόγου».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΟΠΕΚΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα