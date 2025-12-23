Επίθεση ΠΑΣΥΔΥ κατά της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ για συκοφαντίες και πρακτικές εκφοβισμού

Σε υψηλούς τόνους απαντά η ΠΑΣΥΔΥ στις καταγγελίες της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, κάνοντας λόγο για ατεκμηρίωτες επιθέσεις, συκοφαντίες και προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Φυλακών διαψεύδει κάθε ισχυρισμό περί κατάχρησης εξουσίας ή παρεμβάσεων, καταγγέλλει πρακτικές εκφοβισμού και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω στοχοποίηση, προειδοποιώντας πως θα απαντήσει με κάθε νόμιμο μέσο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η λάσπη δεν είναι συνδικαλισμός – είναι ομολογία αδυναμίας

Με λύπη αλλά και αγανάκτηση παρακολουθούμε την προσπάθεια της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ να υποκαταστήσει τον συνδικαλιστικό λόγο με ατεκμηρίωτες καταγγελίες, προσωπικές επιθέσεις και βαριές συκοφαντίες. Η ανακοίνωσή τους δεν αποτελεί πολιτική θέση· αποτελεί ένα κείμενο εμπάθειας, πανικού και εσωτερικής διάλυσης.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι όσα αναφέρονται για τον Πρόεδρο του Κλαδικού Συμβουλίου, Ανδρέα Πέπη, καθώς και για τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτη Ματθαίου, είναι απολύτως ψευδή, ανυπόστατα και συκοφαντικά. Ουδέποτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, οποιαδήποτε κατάχρηση εξουσίας, απειλή, εκβιασμός ή ευνοϊκή μεταχείριση προσωπικού για συνδικαλιστικούς λόγους. Οι ισχυρισμοί αυτοί εκτοξεύονται χωρίς στοιχεία, χωρίς ονόματα, χωρίς αποδείξεις — γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν.

Διαψεύδουμε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο Πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου, Ανδρέας Πέπης, παρεμβαίνει στην κατανομή πόστων ή βαρδιών. Η διαδικασία αυτή διενεργείται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώσει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αντίθετα, προκαλεί εύλογα ερωτήματα το ποιοι εμφανίζονται σήμερα ως «υπερασπιστές της πρώτης γραμμής». Είναι οι ίδιοι που επί χρόνια απουσιάζουν συστηματικά από την πραγματική υπηρεσία, με εκατοντάδες ημέρες αναρρωτικών αδειών, και παρ’ όλα αυτάεπανεμφανίζονται επιλεκτικά για να καταγγείλουν συνθήκες τις οποίες δεν βιώνουν. Δεν μπορείς να μιλάς για καθημερινό κίνδυνο όταν δεν βρίσκεσαι καθημερινά στη βάρδια.

Παράλληλα, είναι κοινό μυστικό εντός του Τμήματος ότι στελέχη και μέλη της ΙΣΟΤΗΤΑΣ έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορηθεί για παράνομη άσκηση δεύτερης εργασίας, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και ηθικής τάξης. Αυτοί που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο, αποφεύγουν επιμελώς να δώσουν απαντήσεις για τις δικές τους πρακτικές.

Η υποκρισία τους κορυφώνεται όταν μιλούν για «πιέσεις», τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για εκφοβισμό, απειλές και απαράδεκτες συμπεριφορές από πλευράς τους, ακόμη και για περιστατικά φυσικής βίας, με στόχο να εξαναγκαστούν συνάδελφοι να εγγραφούν στη συντεχνία τους. Αυτές οι πρακτικές δεν μας φοβίζουν — μας εξοργίζουν.

Η ΠΑΣΥΔΥ και το Κλαδικό Συμβούλιο δεν χρειάζονται μηχανισμούς, εκβιασμούς ή ανταλλάγματα. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει η ελεύθερη βούληση των συναδέλφων, η θεσμική σοβαρότητα και η διαχρονική παρουσία μας στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα:

Δεν θα ανεχθούμε άλλο τη λάσπη, τις προσωπικές στοχοποιήσεις και τη διαστρέβλωση της αλήθειας.

Όποιος επιλέγει τη συκοφαντία αντί του διαλόγου, θα μας βρίσκει απέναντι — συνδικαλιστικά, θεσμικά και, αν χρειαστεί, με κάθε νόμιμο μέσο.

Ο συνδικαλισμός δεν είναι κραυγές, δεν είναι απειλές και δεν είναι παρασκήνιο.

Και σίγουρα δεν είναι η ΙΣΟΤΗΤΑ.

Διοικητικό Συμβούλιο Κλάδου Φυλακών ΠΑΣΥΔΥ

Λευκωσία,

23/12/2025