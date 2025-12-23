Καθησυχάζουν οι Αρχές για τον αφθώδη πυρετό – Σε ισχύ το αυστραλιανό «μπλόκο» στο χαλούμι (ηχητικό)

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι αρμόδιοι για την κατάσταση στην εγχώρια αγορά κρέατος ενόψει των γιορτών, την ώρα που ο αφθώδης πυρετός στα κατεχόμενα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές χαλουμιού προς την Αυστραλία.

Όπως ανέφερε σε ραδιοφωνική του παρέμβαση στον Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή "Δεύτερη Ματιά", ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε περιστατικό της νόσου στις ελεύθερες περιοχές, τονίζοντας ότι «η αγορά κυλά ομαλά» και ότι τα προϊόντα που διατίθενται πληρούν όλα τα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας.

«Καμία παρουσία της νόσου στις ελεύθερες περιοχές»

Αναφερόμενος στον αφθώδη πυρετό, ο κ. Πίπης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για νόσο υψηλής νοσηρότητας, η οποία προσβάλλει μεγάλο αριθμό ζώων, γεγονός που, όπως σημείωσε, καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε απόκρυψη περιστατικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα περιστατικό στις ελεύθερες περιοχές», ανέφερε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ισχυρισμούς περί διασποράς της νόσου εκτός των κατεχομένων.

Το αυστραλιανό μπλόκο και οι οικονομικές απώλειες

Παρά τη διαβεβαίωση για την υγειονομική ασφάλεια, η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικό οικονομικό πλήγμα, καθώς η Αυστραλία έχει προχωρήσει σε προσωρινό μπλόκο εισαγωγής χαλουμιού, επικαλούμενη την πολιτική της για χώρες που παύουν να θεωρούνται απαλλαγμένες από τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τον κ. Πίπη, η απόφαση ελήφθη αυτομάτως, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η νόσος δεν έχει επηρεάσει τις ελεύθερες περιοχές και ότι τα προϊόντα υφίστανται θερμική επεξεργασία. Οι απώλειες εκτιμώνται μέχρι και 15 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κυπριακές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και με τις αρμόδιες αυστραλιανές αρχές, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση για την πραγματική κατάσταση και την τεχνολογία παραγωγής του χαλουμιού, η οποία καθιστά το προϊόν ασφαλές.

Παγώνουν οι αποστολές – Σε εκκρεμότητα οι ποσότητες καθ’ οδόν

Από την ημέρα γνωστοποίησης της απόφασης, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση εισαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν παραχθεί μετά τις 8 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να παγώσουν όλες οι αποστολές προς την Αυστραλία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ποσότητες που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επαφή με την πρεσβεία, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη ή η επανεξαγωγή τους σε άλλες αγορές.

Πώς μεταδίδεται ο αφθώδης πυρετός – Έμφαση στη βιοασφάλεια

Ο κ. Πίπης εξήγησε ότι ο αφθώδης πυρετός μεταδίδεται αερογενώς, αλλά και μέσω ρούχων, υποδημάτων, οχημάτων και ζωοτροφών. Στην περίπτωση των κατεχομένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νόσος αποδίδεται σε παράνομη μεταφορά μολυσμένου σανού από την Τουρκία, που οδήγησε σε διασπορά του ιού σε εκτροφές στη Λάπαθο.

Κάλεσε τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, με ελέγχους εισόδου, απολυμάνσεις χώρων, οχημάτων και υποδημάτων, υπογραμμίζοντας ότι «η χαλάρωση δεν επιτρέπεται».

Δεν εφαρμόζεται εμβολιασμός – Αυστηρά μέτρα στα οδοφράγματα

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών διευκρίνισε ότι δεν εφαρμόζεται προληπτικά, καθώς η Κύπρος θεωρείται χώρα απαλλαγμένη από τον ιό. Ο εμβολιασμός εξετάζεται μόνο σε περίπτωση επιβεβαιωμένου περιστατικού και αφού προηγηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι λαμβάνονται μέτρα ελέγχου τόσο στα οδοφράγματα όσο και στις βρετανικές βάσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία και με το Ηνωμένο Βασίλειο για τον συντονισμό των ενεργειών.

