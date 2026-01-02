Εργασίες στους αυτοκινητόδρομους - Δείτε που και πότε

Τις προσεχείς εργασίες που θα εκτελούνται στους αυτοκινητόδρομους των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026, μεταξύ των ωρών 9:00-17:00, θα εκτελούνται εργασίες για τοποθέτηση ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας (Α2), με κατεύθυνση προς Λευκωσία, 4χλμ. από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελίας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή για απόσταση 600μ. Επίσης κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες θα εκτελούνται οι ίδιες εργασίες σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α3, με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και θα κλείνει ανάλογα η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Περαιτέρω κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες θα εκτελούνται με τις ίδιες ρυθμίσεις εργασίες για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσία (Α1), πριν από την έξοδο Σκαρίνου, και στις δύο κατευθύνσεις, και σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αγίας Νάπας-Λάρνακας (Α3) μετά την έξοδο Αγίας Νάπας με κατεύθυνση προς Λάρνακα.

Επίσης από την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026, εκτός Παρασκευής και Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 20:00 με 5:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες οδικής σήμανσης (γραμμές) στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1) με κατεύθυνση προς Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά, ανά πάσα στιγμή, η μία λωρίδα κυκλοφορίας, σε μήκος 500μ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ακόμα από τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026, από τις 8:00 μέχρι τις 15:00, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού οχετών του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού (Α6), από τον τερματικό κυκλικό κόμβο Κονιών μέχρι την έξοδο Γεροσκήπου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσει η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Τέλος από την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026, συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων, θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας σε γέφυρες στον δρόμο Πάφου-Πόλις (Β7), παρά τις Κοινοτήτες Στρουμπί, Μηλιού, Κάτω Ακουρδάλεια και Σκούλλη. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα είναι κλειστή και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση, με τη χρήση προσωρινού κινητού συστήματος φώτων τροχαίας.

