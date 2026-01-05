CNN: Επίθεση στην κατοικία του αντιπροέδρου Βανς στο Οχάιο – Σύλληψη ενός ατόμου

Κλείνουν δρόμοι και χώροι στάθμευσης στη Λευκωσία λόγω της Τελετής Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Από τις 14:30 αποκοπές γύρω από τον ΘΟΚ – Απαγόρευση στάθμευσης και πτήσεων drones, σύμφωνα με την Αστυνομία

Σε ισχύ τίθενται την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 εκτεταμένα μέτρα τροχαίων διευθετήσεων και απαγορεύσεων στη Λευκωσία, λόγω της Τελετής Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 στο κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, θα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων σε σειρά δρόμων γύρω από την περιοχή του ΘΟΚ. Συγκεκριμένα, απαγόρευση στάθμευσης θα ισχύει στις οδούς Δημοσθένη Σεβέρη, Γρηγόρη Αυξεντίου, Μιχαήλ Καραολή, Λόρδου Βύρωνος, Κωστή Παλαμά, Ομήρου, Αναστάσιου Λεβέντη, Ευαγόρου, Διαγόρου και Βασιλέως Παύλου.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, ο Δήμος Λευκωσίας δεν θα επιτρέψει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τη στάθμευση ιδιωτικών οχημάτων στους δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης του παλαιού σταδίου Γ.Σ.Π.

Η Αστυνομία τονίζει ότι από τις 14:30 θα αρχίσουν αποκοπές δρόμων γύρω από την περιοχή του ΘΟΚ, με την προσβασιμότητα να είναι πλήρως ελεγχόμενη. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κ.Δ.Π. 03/2026), απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην ευρύτερη περιοχή του ΘΟΚ, καθώς και του Συνεδριακού Κέντρου. Όπως διευκρινίζεται, η απαγόρευση ισχύει για ολόκληρη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

