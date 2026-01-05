Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενίσχυση της επιτήρησης της πράσινης γραμμής λόγω αφθώδους πυρετού ζητά ο Παναγροτικός Σύνδεσμος

Προειδοποιεί για κίνδυνο μετάδοσης από τα κατεχόμενα και ζητεί άμεση εντατικοποίηση των προληπτικών μέτρων

Τη σημασία της πρόληψης για αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό σε κτηνοτροφικές μονάδες στις κατεχόμενες περιοχές, υπογραμμίζει ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου με ανακοίνωσή του. Αναφέρει ότι «η υπευθυνότητα και συνεργασία όλων των φορέων είναι απαραίτητη, για να προστατευτεί ο ζωικός πληθυσμός, η ζωική παραγωγή, η δημόσια υγεία, αλλά και το εισόδημα των παραγωγών μας».

Εκφράζοντας ανησυχία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τις κτηνοτροφικές μονάδες στις κατεχόμενες περιοχές, ο Παναγροτικός επισημαίνει ότι είναι σοβαρός και υπαρκτός ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου στις ελεύθερες περιοχές, επισημαίνοντας τις συνέπειες, όχι μόνο για τη κτηνοτροφία και την αγροτική οικονομία, αλλά και συνολικά για τη δημόσια ασφάλεια των τροφίμων.

«Είναι λοιπόν, αναγκαιότητα να ενταθούν άμεσα και συντονισμένα προληπτικά μέτρα, ειδικά για την επιτήρηση της πράσινης γραμμής», συνεχίζει, καλώντας το κράτος «να επιχορηγήσει τα επιπρόσθετα φάρμακα, τα κόστη και οι υποδομές που θα χρειαστούν οι κτηνοτροφικές μονάδες, ούτος ώστε να διασφαλιστούν προληπτικά οι μονάδες τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ

