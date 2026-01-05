ΑΚΕΛ και Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης διαδήλωσαν για τη Βενεζουέλα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Διαμαρτυρία έξω από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στο λαό της Βενεζουέλας, και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, διοργάνωσε, τη Δευτέρα το απόγευμα, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, με τη συμμετοχή του ΑΚΕΛ, της Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας Κύπρου και της ΠΕΟ.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Υπερασπιζόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και την Κυριαρχία των λαών Απέναντι στο Νόμου του Ισχυρού», «Κάτω τα χέρια από τη Βενεζουέλα», «Λαοί του κόσμου ενωθείτε Στον Ιμπεριαλισμό Αντισταθείτε», το οποίο ήταν και το κύριο σύνθημα που φώναζαν. Φώναζαν, επίσης, συνθήματα όπως «Ένας είναι ο εχθρός ο Ιμπεριαλισμός», «Ζήτω η Κύπρος», «Ζήτω η Βενεζουέλα», «Ζήτω ο Τσάβες».

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, Τάσος Κωστέα, σε ομιλία του είπε ότι «διαδηλώνουμε σήμερα εδώ, έξω από την αμερικανική πρεσβεία και υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι σε ακόμα μια εντελώς απαράδεκτη εξέλιξη, μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της νομιμότητας και της διεθνούς ασφάλειας».

«Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή του εν ενεργεία Προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών, είναι μια πράξη διεθνούς πειρατείας και ένα επικίνδυνο προηγούμενο», ανέφερε.

Όπως είπε ο κ. Κωστέα, το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συμβάσεις και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών κατακτήθηκαν με αγώνες των λαών, πάνω στα ερείπια δύο παγκόσμιων πολέμων, της αποικιοκρατίας, της κοινωνικής εκμετάλλευσης και του φασισμού.

Σημείωσε ότι διαδηλώνουν έξω από την Πρεσβεία των ΗΠΑ για εμφανείς λόγους αλλά και γιατί ο ρόλος των ΗΠΑ στην περίπτωση της Κύπρου δεν ήταν πολύ διαφορετικός.

«Οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν την αποσταθεροποίηση του πολιτεύματος μας πριν το 1974. Πράκτορες των ΗΠΑ είναι που οργάνωσαν και στήριξαν το πραξικόπημα της Χούντας στην Ελλάδα το 1967 και είναι πέρα από προφανές ότι το ίδιο έπραξαν με το πραξικόπημα και την εισβολή στην Κύπρο», ανέφερε.

Είπε, επίσης, ότι οι ξένες επεμβάσεις στο εσωτερικό κυρίαρχων κρατών στη Λατινική Αμερική και σε όλο τον κόσμο είχαν και έχουν την αφετηρία τους στην αμερικανική Κυβέρνηση και στις κατά τόπους διπλωματικές αντιπροσωπείες της.

Ο ακαδημαϊκός Γιώργος Χαραλάμπους, στο δικό του χαιρετισμό, είπε ότι «η απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ δεν αποτελεί απλώς ένα επεισόδιο διεθνούς έντασης. Αποτελεί ευθεία πρόκληση απέναντι στο ίδιο το οικοδόμημα του διεθνούς δικαίου και κορύφωση της ανασφάλειας που αυτή η ευθύτητα προκαλεί».

«Το ζήτημα δεν είναι αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον Μαδούρο. Το ζήτημα είναι αν αποδεχόμαστε έναν κόσμο όπου οι ισχυροί απαγάγουν, ανατρέπουν και τιμωρούν κατά το δοκούν. Αν αποδεχθούμε αυτόν τον κόσμο, τότε αύριο κανένα κράτος, κανένας λαός, δεν θα είναι πραγματικά ασφαλής. Ιδιαίτερα λαοί μικροί όπως η Κύπρος», σημείωσε.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίους, της κυριαρχίας και της ειρήνης δεν είναι ιδεολογική πολυτέλεια, είναι όρος επιβίωσης και σε αυτόν τον αγώνα η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση είπε: «Τι μας φέρνει όλους και όλες εδώ στην εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ωμή και απροκάλυπτη επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή του εκλεγμένου Προέδρου της χώρας Νικολά Μαδούρο; Μας φέρνει η δέσμευσή μας στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Μας φέρνει η αφοσίωσή μας στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αποτελεί τον βασικό πυλώνα, το πλαίσιο και το μέτρο νομιμότητας της διεθνούς έννομης τάξης».

«Μας φέρνει η αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να απαιτούμε και να αγωνιζόμαστε για να συνεχίσουν οι αρχές και οι διαδικασίες του Διεθνούς Δικαίου να αποτελούν την πυξίδα και το κριτήριο των ενεργειών και της πολιτικής όλων των κρατών, χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό είναι το μήνυμα που αποστέλλουμε από την εκδήλωση διαμαρτυρίας. Αυτό είναι το ζητούμενο, για αυτό αγωνιζόμαστε και αυτό διεκδικούμε. Χωρίς μισόλογα και μασημένες κουβέντες. Κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι κανένα άλλοθι, κανένας ισχυρισμός και καμία δικαιολογία δεν μπορεί να δικαιώνει την όποια παρανομία», συμπλήρωσε.

Είναι γι’ αυτό, συνέχισε ο κ. Στεφάνου, «που κατηγορηματικά απορρίπτουμε απόψεις του τύπου ότι η αμερικανική επέμβαση είναι δικαιολογημένη γιατί έγινε σε βάρος ενός δικτάτορα ή για να εμποδιστεί -τάχα- η διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ».

«Είναι κάτι περισσότερο από φανερό ότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ έδρασε με στόχο την εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας και όχι για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Αν ήταν αυτός ο στόχος -που και πάλι δεν θα δικαιολογούσε την επέμβαση- οι ΗΠΑ θα έπρεπε να επέμβουν και σε μια σειρά άλλες χώρες όπου το καθεστώς είναι απολυταρχικό και τυραννικό, αλλά αποτελούν για τις ΗΠΑ στενοί σύμμαχοι», σημείωσε.

Είναι τοις πάσι γνωστό, είπε ο κ. Στεφάνου, ότι οι ΗΠΑ πάντοτε επιχειρούν να καλύψουν τις παράνομες επεμβάσεις και εισβολές που έχουν πραγματοποιήσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, με κατασκευασμένες ειδήσεις.

Είπε, επίσης, ότι μέχρι και η εφημερίδα New York Times -η οποία στην περίπτωση της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο για τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων περί όπλων μαζικής καταστροφής που δήθεν κατείχε το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν- σε κύριο άρθρο της κατηγορεί τον Τραμπ για ενέργειες που υπονομεύουν τη διεθνή νομιμότητα.

Σε αυτό το σκηνικό, συνέχισε ο κ. Στεφάνου, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η υποκριτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωση.

«Η ευρωπαϊκή ηγεσία αποφεύγει να κατονομάσει την ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Περιορίζεται σε γενικόλογες και χωρίς νόημα τοποθετήσεις. Και σε αυτό το θέμα η ηγεσία της ΕΕ αποδεικνύει ότι δεν στηρίζεται σε θέσεις αρχών, αλλά εφαρμόζει πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Οι ευαισθησίες της ευρωπαϊκής ηγεσίας είναι επιλεκτικές και κατά περίπτωση, υπονομεύοντας ακόμα περισσότερο την ήδη τραυματισμένη αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Είπε, παράλληλα, πως απέναντι στις παρανομίες και την επιθετικότητα των ΗΠΑ σε βάρος της Βενεζουέλας η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλει να τοποθετηθεί με σαφήνεια καταδικάζοντας τις ενέργειες της Κυβέρνησης Τραμπ απαιτώντας πλήρη σεβασμό του Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

«Είναι το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει η κυβέρνηση μιας χώρας όπως είναι η Κύπρος η οποία είναι θύμα εισβολής, κατοχής και παραβίασης της εδαφικής της ακεραιότητας», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο «το Κυπριακό είναι ζωντανή απόδειξη του τι σημαίνει παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η λύση του προβλήματος μας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο, στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αν αφεθεί να κυριαρχήσει διεθνώς η λογική ότι η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, τότε οι προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού υπονομεύονται σοβαρά, με κίνδυνο να επιβληθούν λύσεις που θα είναι σε βάρος των συμφερόντων του λαού μας και των προοπτικών της πατρίδας μας. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς παρανομίας, η ειρήνη, η επανένωση και η δικαιοσύνη απομακρύνονται», σημείωσε.

Γι’ αυτό, είπε ο κ. Στεφάνου, η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτική ούτε συγκυριακή.

«Είναι όρος επιβίωσης για τους λαούς, και ιδιαίτερα για τους μικρούς και αδύναμους. Είναι προϋπόθεση για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό και για έναν κόσμο όπου το δίκαιο θα υπερισχύει της ισχύος. Αυτό υποστηρίζουμε, γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας ενάντια στις απειλές και τις μεθοδεύσεις των ΗΠΑ. Εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας σε κάθε αγωνιζόμενο λαό και σε κάθε αγωνιζόμενη χώρα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ανθρώπων και των λαών», σημείωσε.

Μετά το τέλος της ομιλίας του ΓΓ ΑΚΕΛ αλλά και της ειρηνικής διαμαρτυρίας, δημιουργήθηκε μικρή ένταση όταν νεαρός άντρας, ο οποίος δήλωσε πως είναι από τη Βενεζουέλα, προσέγγισε γυναίκα η οποία λάμβανε μέρος στη διαμαρτυρία και η οποία κρατούσε σημαία της Βενεζουέλας και φορούσε μπουφάν με τα σήματα της χώρας της και αφού αρχικά μίλησαν σε έντονο ύφος στη γλώσσα τους, ο νεαρός γύρισε προς τους συμμετέχοντες λέγοντας πως ο ίδιος είναι ενάντια στον Μαδούρο. Χάριν στην επέμβαση μελών και στελεχών του ΑΚΕΛ και του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης αποφεύχθηκαν οποιαδήποτε επεισόδια.

