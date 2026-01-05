Ο ήλιος των 27 από τα Λεύκαρα φωτίζει την πρόσοψη του Συμβουλίου της ΕΕ

Το σύμβολο της Κυπριακής Προεδρίας, τον ήλιο των 27 εμπνευσμένο από το παραδοσιακό κέντημα από τα Λεύκαρα βλέπουν από τη Δευτέρα και για ένα εξάμηνο όσοι περνούν αλλά και εισέρχονται στο κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Πλατεία Σούμαν, στις Βρυξέλλες, καθώς διακοσμήθηκε η πρόσοψη του κτιρίου με τα σύμβολα της νέας Κυπριακής Προεδρίας.

Πρόκειται για μια ιδιότυπη ιεροτελεστία που πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο.

Ο διάκοσμος είναι μια διαρκής υπενθύμιση του ποια χώρα από τις 27 βρίσκεται στο τιμόνι για το τρέχον εξάμηνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ