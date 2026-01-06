Αίσιο τέλος στο Τρόοδος: Εντοπίστηκαν δύο νεαροί που χάθηκαν στο μονοπάτι «Αταλάντη»

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών περιπατητών, που χάθηκαν σε μονοπάτι στο Τρόοδος αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Μετά την κινητοποίηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, εντοπίστηκαν καλά στην υγεία τους και οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του Εκπροσώπου της Πυροσβεστικής, Αντρέα Κεττή, στο X, δόθηκε στίγμα της τοποθεσίας των δύο περιπατητών από την Αστυνομία στην Ε.Μ.Α.Κ. λίγο μετά τις 6:30 μ.μ. τη Δευτέρα. Στην κλήση ανταποκρίθηκαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον σταθμό υπαίθρου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον Μονιάτη.

Οι δύο περιπατητές, ηλικίας 21 και 23 ετών, που βρίσκονταν στο μονοπάτι της φύσης «Αταλάντη» στην κορυφή του Τροόδους, φαίνεται να είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους λόγω σκότους και αδυνατούσαν να βγουν σε ασφαλές σημείο. Οι δύο νεαροί δεν ήταν τραυματισμένοι και, αφού εντοπίστηκαν καλά στην υγεία τους από προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού Πλατρών, οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ