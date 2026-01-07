Από τη σκόνη στις βροχές και το χιόνι - Ποιες περιοχές και πότε επηρεάζονται

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από το βράδυ της Πέμπτης. Στην ατμόσφαιρα μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, αναμένεται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά από τα δυτικά και σταδιακά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο ενώ σταδιακά αναμένονται τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι.

Την Παρασκευή αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί άνεμοι αλλά και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή πτώση και το Σάββατο μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.