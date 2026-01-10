Στο πόδι η Πυροσβεστική: 48 περιστατικά σε ένα 24ωρο λόγω ισχυρών ανέμων

Σε συνολικά 48 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκ των οποίων τα 12 αφορούσαν πυρκαγιές και τα 36 ειδικές εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται, 24 από τα περιστατικά παγκύπρια συνδέονται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα με τους σφοδρούς ανέμους που επικρατούσαν σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Στην επαρχία Λευκωσίας, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας και Στροβόλου ανταποκρίθηκαν σε 17 επεισόδια, που αφορούσαν κυρίως πτώσεις ή μετακινήσεις δέντρων, μετακινήσεις τεντών και μονωτικών στεγάστρων σε πέργολες, καθώς και σπινθηρισμούς από σύρματα της ΑΗΚ. Στα περιστατικά αυτά συνέδραμε και η εθελοντική ομάδα Support-CY.

Στην επαρχία Λεμεσού, περιλαμβανομένων της κοινότητας Κελλάκι και της πόλης της Λεμεσού, καταγράφηκαν έξι επεισόδια, κυρίως πτώσεις δέντρων, μετακίνηση τσίγκων και σπινθηρισμοί από καλώδια της ΑΗΚ. Ένα αντίστοιχο περιστατικό πτώσης δέντρου καταγράφηκε και στην επαρχία Αμμοχώστου.

Παράλληλα, στις 20:57 το βράδυ, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε ημιφορτηγό όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης της εκκλησίας του Αγίου Μάμα. Για τα αίτια της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται, θα ακολουθήσει διερεύνηση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται ισχυροί άνεμοι.