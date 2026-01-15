Videogate: «Κλειδί» ο Ολλανδός δικηγόρος - Μονόδρομος το πολυεπίπεδο ανακριτικό έργο

Μονόδρομο αποτελεί για τη Γενική Εισαγγελία η πλήρης και πολυεπίπεδη έρευνα του περιλάλητου βίντεο, η δημοσιοποίηση του οποίου αναστάτωσε την κυπριακή πολιτική σκηνή.

Ο Γενικός Εισαγγελέας διαβεβαίωσε και χθες ότι η διερεύνηση του επίμαχου βίντεο θα προχωρήσει σε όλες τις κατευθύνσεις και θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση με πολυδιάστατα χαρακτηριστικά και ενδεχόμενη διεθνή διάσταση.

Όπως ανέφερε, η Νομική Υπηρεσία, σε συντονισμό με την Αστυνομία, έχει από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήσει τις ανακριτικές διαδικασίες, οι οποίες δεν περιορίζονται στο περιεχόμενο του βίντεο αλλά επεκτείνονται στην αυθεντικότητά του, την προέλευσή του, τις συνθήκες παραγωγής και δημοσιοποίησής του, καθώς και στα κίνητρα που ενδεχομένως βρίσκονται πίσω από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή κρίθηκε αναγκαίος, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της έρευνας.

Ήδη χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε στη Νομική Υπηρεσία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του αρχηγού Αστυνομίας και του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, κατά την οποία συμφωνήθηκαν οι περαιτέρω ενέργειες.

Επεξεργασία κάθε στοιχείου

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα, οι όροι εντολής του Ανδρέα Πασχαλίδη ως ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή είναι ιδιαίτερα ευρείς και καλύπτουν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να συνδέεται με την υπόθεση, περιλαμβανομένου και του ενδεχομένου ύπαρξης οργανωμένης ή «υβριδικής» επιχείρησης, στοιχείο που προσδίδει στο ζήτημα χαρακτηριστικά πέραν μιας απλής ποινικής διερεύνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» από προχθές, που διορίστηκε, ο κ. Πασχαλίδης άρχισε τη μελέτη όλων των στοιχείων και του υλικού που περισυλλέχθηκε ήδη από την Αστυνομία για την υπόθεση -περιλαμβανομένων των καταθέσεων των Λακκοτρύπη, Χαραλάμπους και Χρυσοχόου- και με βάση το υλικό αυτό θα δώσει και τις κατευθυντήριές του γραμμές για επόμενες κινήσεις και ενέργειες των ανακριτικών Αρχών.

Ο δικηγόρος

Στο δημόσιο πεδίο, παράλληλα, έχουν τεθεί ερωτήματα γύρω από πρόσωπα και οντότητες που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο αυτοπαρουσιαζόμενος ως Florin Georghiou και επενδυτής, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες φαίνεται να επιχειρήθηκε επιχειρηματική επαφή με πρόσωπα του προεδρικού περιβάλλοντος. Ο φερόμενος επενδυτής προσέγγισε τον Ολλανδό δικηγόρο και σύμβουλο Επιχειρήσεων Markus Baumgartner και του ζήτησε να μεσολαβήσει για να έλθει σε επαφή με τον Γιώργο Λακκοτρύπη προκειμένου να διερευνήσει την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Κύπρο. Μάλιστα φέρεται από τις ανακρίσεις ότι το πρώην κυβερνητικό στέλεχος έδωσε λεπτομέρειες για συναντήσεις σε Λονδίνο και Άμστερνταμ, όπως και για το γεγονός ότι οι συνομιλητές του τού έκαναν και τρία εμβάσματα για τις υπηρεσίες του με συνολικό ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ.

... και ο «επενδυτής»

Σημείο αναφοράς αλλά και κλειδί στο πρώτο σκέλος των ανακρίσεων θεωρείται το πρόσωπο του Florin Georghiou, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο δρούσε με τις εντολές ξένης χώρας με το ανύπαρκτο στάτους του επενδυτή. Τα στοιχεία αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο από την πρώτη στιγμή της ανάκρισης που έτυχε ο πρώην υπουργός και δημιουργούν ελπίδες ότι θα υπάρξει μια πλήρης χαρτογράφηση των γεγονότων και των διαδρομών που εξετάζονται από τις ανακριτικές Αρχές και τον ποινικό ανακριτή. Αν και επί του παρόντος δεν έχει αποδοθεί οποιαδήποτε ευθύνη ή παρατυπία, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη χαρτογράφηση των γεγονότων και των διαδρομών που εξετάζονται από τις ανακριτικές Αρχές.

Φοβάται την υπονόμευση

Ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ή να επιβεβαιώσει συγκεκριμένους στόχους της έρευνας, τονίζοντας ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων σε καθημερινή βάση θα μπορούσε να υπονομεύσει το ανακριτικό έργο. Την ίδια ώρα, αναγνώρισε ότι λόγω της φύσης της υπόθεσης θα απαιτηθεί συνεργασία με Αρχές του εξωτερικού, τόσο για τεχνικούς ελέγχους όσο και για τη λήψη μαρτυριών και παροχή νομικής αρωγής.

Σύμφωνα πάντως με ασφαλείς πληροφορίες του «Π», πέραν των τριών προσώπων που έχουν ήδη προβεί σε καταθέσεις, δηλαδή του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, τέως διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, του πρώην υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη και του επιχειρηματία Γιώργου Χρυσοχού, αναμένονται και άλλες καταθέσεις, πρώτα στην Κύπρο και αργότερα θα επιδιωχθούν επαφές και πιθανές κλήσεις για καταθέσεις και με το μόνο επί του παρόντος «υπαρκτό» πρόσωπο, δηλαδή του Ολλανδού δικηγόρου και συμβούλου Επιχειρήσεων, Markus Baumgartner, ο οποίος φέρεται να προσέγγισε τον κ. Λακκοτρύπη εκ μέρους του φερόμενου ως Florin Georghiou που το πιθανότερο σενάριο είναι να μην είναι υπαρκτό πρόσωπο αλλά ψευδές πίσω από το οποίο κρύφτηκε ο ενδιαφερόμενος «επενδυτής».