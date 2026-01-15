Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σκιές και μεθοδεύσεις στην Ιερά Σύνοδο: Καταστατικές ακροβασίες ενόψει των εκλογών στη Μητρόπολη Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Εκκλησιαστικοί κύκλοι και πολίτες τονίζουν ότι οι μητροπολιτικές εκλογές για τον θρόνο της Πάφου όφειλαν να διεξαχθούν βάσει του Καταστατικού Χάρτη του 2010

Πράγματα πρωτόγνωρα και ιδιαιτέρως ανησυχητικά φαίνεται να διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα τόσο σε κληρικούς όσο και στον πιστό λαό.

Με βάση τον ισχύοντα Καταστατικό Χάρτη, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στις 22 Μαΐου 2025 στην έκπτωση του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ενώ στις 8 Ιανουαρίου 2026 αποφάσισε την επ’ αόριστον αργία του. Ωστόσο, λίγο αργότερα, η συνοδική διαδικασία διεκόπη, καθώς, όπως προκύπτει, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας των ¾ για καταστατική τροποποίηση. 

Παρά ταύτα, η Ιερά Σύνοδος συνήλθε εκ νέου στις 14 Ιανουαρίου 2026, σε μια συνεδρία που, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν προσχεδιασμένη. Στο επίκεντρο φέρεται να βρέθηκε η πρόθεση αντικαταστατικών και αντικανονικών μεθοδεύσεων, με στόχο τον αποκλεισμό συγκεκριμένων υποψηφίων ενόψει των επικείμενων εκλογών για τη Μητρόπολη Πάφου. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λόγος ακόμη και για «δήθεν» αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη ή για τη σύνταξη νέου καταστατικού, σε χρόνο και τρόπο που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και εκκλησιαστικής τάξεως.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται κανονικά με πλήρη σύνθεση 17 μελών, ενώ αυτή τη στιγμή υφίσταται κενός θρόνος, και μάλιστα του πρώτου τη τάξει Μητροπολίτη, της Πάφου.

Εκκλησιαστικοί κύκλοι και πολίτες τονίζουν ότι οι εκλογές όφειλαν να διεξαχθούν βάσει του Καταστατικού Χάρτη του 2010, του ιδίου δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε για την έκπτωση και την αργία του Τυχικού, και μόνο μετά την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου να εξεταστεί οποιαδήποτε αναθεώρηση ή σύνταξη νέου καταστατικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων αναμένεται να ακολουθήσει το μοντέλο των πρόσφατων Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, με την Ιερά Σύνοδο να επιλέγει τελικώς από τον κατάλογο όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ωστόσο, έντονη είναι η φημολογία ότι η επιλογή του προσώπου έχει ήδη προαποφασιστεί, γεγονός που προκαλεί εύλογη δυσπιστία και απογοήτευση.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν κληρικοί οι οποίοι, για λόγους ευθιξίας, αξιοπρέπειας και προσωπικής στάσης, να επιλέξουν να μην υποβάλουν καν υποψηφιότητα σε μια διαδικασία που εκ των προτέρων φέρεται ως προσχηματική.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη συνοδικότητα και το εκκλησιαστικό ήθος, σε μια κρίσιμη περίοδο για την Εκκλησία της Κύπρου, η οποία καλείται να σταθεί στο ύψος της ιστορικής και πνευματικής της ευθύνης.

Σημειώνεται πως διαμαρτυρίες εκφράστηκαν από πολίτες της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου και από μηνύματα μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καταγράφοντας την αντίθεση τους.

