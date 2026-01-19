Τρεις ακόμη συλλήψεις για τον φόνο 41χρονου στην Πέγεια

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του φόνου ενός 41χρονου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ακόμη προσώπων, ηλικίας 34, 31 και 25 ετών, για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ήδη για την υπόθεση τελεί υπό οκταήμερη κράτηση ένας 30χρονος, ανιψιός του θύματος, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε εκ προμελέτης τον 41χρονο θείο του σε αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου 2026, στην Πέγεια.

Το θύμα, υπήκοος Βουλγαρίας, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με μαχαίρι καρφωμένο στη δεξιά κοιλιακή χώρα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου, ενώ η νενομισμένη νεκροψία ορίστηκε για σήμερα, 19 Ιανουαρίου, στις 10:00.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο Δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης, Ανδρέας Χατζηβασίλης, Αναπληρωτής Λοχίας του ΤΑΕ Πάφου, γύρω στις 23:40 το βράδυ του Σαββάτου, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για συμπλοκή σε συγκεκριμένη διεύθυνση στην Πέγεια. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 30χρονο ύποπτο έξω από την οικία του, καθώς και το όχημά του ακινητοποιημένο σε απόσταση περίπου 50 μέτρων, με εμφανείς ζημιές στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω δεξί παράθυρο.

Λίγο αργότερα, περί τις 00:15, μέλη του ΟΠΕ Πάφου που βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία στη λεωφόρο Κένεντυ στην Πάφο, σταμάτησαν όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα.

Οι επιβαίνοντες ανέφεραν ότι μετέφεραν μαχαιρωμένο άτομο και ζήτησαν βοήθεια για άμεση διακομιδή στο Νοσοκομείο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαινε ο 41χρονος, με το μαχαίρι να παραμένει καρφωμένο στην κοιλιά του.

Μαζί του βρισκόταν και 29χρονος, επίσης από τη Βουλγαρία, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα, αφού φέρεται να παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Ο 29χρονος έτυχε ιατρικής περίθαλψης και νοσηλεύτηκε, ενώ στο όχημα βρίσκονταν ακόμη τρία ομοεθνή τους πρόσωπα. Όπως προέκυψε από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν μεταβεί από τη Λεμεσό στην Πέγεια για να συναντήσουν τον ύποπτο, συγγενή τους, με σκοπό να επιλύσουν μία προϋπάρχουσα παρεξήγηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το θύμα φέρεται να προκάλεσε ζημιές στο όχημα του υπόπτου με κομμάτι ξύλου, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να τον μαχαιρώσει στην κοιλιά. Ακολούθως, ο ύποπτος επιβιβάστηκε στο όχημά του και φέρεται να τραυμάτισε τον 29χρονο, πριν τραπεί σε φυγή.

Ο ύποπτος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής, βάσει δικαστικού εντάλματος. Κατά την ανάκριση, παραδέχθηκε τη μαχαιριά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον θείο του.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν εύλογες υποψίες και, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ενέκρινε την οκταήμερη κράτησή του για τη διευκόλυνση των ερευνών. Σημειώνεται ότι ο 30χρονος ανέφερε πως στις 17.1.26 το βράδυ, τον ενημέρωσε η σύζυγός του ότι είδε το αυτοκίνητο του θύματος και τον ίδιο μαζί με άλλα πρόσωπα να σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης κοντά στο σπίτι τους.

Λόγω του ότι, όπως είπε, το τελευταίο διάστημα είχε τσακωθεί με τον θείο του διαδικτυακά στο TikTok, ο σύζυγος της έπιασε ένα μαχαίρι από την κουζίνα της οικίας του για ασφάλεια και οδήγησε το αυτοκίνητό του στο χώρο στάθμευσης όπου βρισκόταν το θύμα, όπου και ακολούθησε το φονικό.