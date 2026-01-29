Στη Βουλή η αξιοποίηση εθελοντών: Κόκκινο-άσπρο στους φανούς, έμβλημα η Κύπρος (εικόνα)

Με στόχο ο κρατικός μηχανισμός πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών να είναι καλύτερα προετοιμασμένος σε επίπεδο αξιοποίησης εθελοντών, άρχισε την Πέμπτη στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής η συζήτηση της πρότασης νόμου που κατέθεσε η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, για ρύθμιση των δράσεων και της προσφοράς των Ομάδων Εξειδικευμένων Εθελοντών προς τις κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Για το κείμενο συνέβαλαν και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται, όπως και οι πιστοποιημένες εξειδικευμένες εθελοντικές ομάδες. Η τελική του μορφή είναι αποτέλεσμα συμφωνίας όλων των πλευρών.

Η πιστοποίηση των ομάδων και των ίδιων των εξειδικευμένων εθελοντών, η εκπαίδευση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, αλλά και η αποστολή, όπως και τα καθήκοντά τους επί του πεδίου, περιλαμβάνονται στους πυλώνες επικαιροποίησης.

Μεταξύ των στοιχείων της πρότασης νόμου, όπως κατατέθηκε στις 12.12.2025 στη Βουλή από την κα Χαραλαμπίδου, ξεχωρίζουν ο καθορισμός των χρωμάτων στους αναλάμποντες φανούς στην οροφή των οχημάτων που θα χρησιμοποιούν οι εθελοντικές ομάδες, συγκεκριμένα το κόκκινο και το άσπρο, μαζί με σειρήνα. Επίσης τα οχήματα θα φέρουν διακριτικό έμβλημα με το σχήμα της Κύπρου και την αναγραφή «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ».

Το διακριτικό έμβλημα που θα φέρουν τα οχήματα των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων, μετά από έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Μετά από έναν δύσκολο δρόμο καταλήξαμε σε ένα συμφωνημένο κείμενο. Η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή από όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες και από όλες τις πιστοποιημένες εξειδικευμένες ομάδες εθελοντών, στη μορφή που θα συζητηθεί στην Επιτροπή Εσωτερικών», δήλωσε στον «Π» η κα Χαραλαμπίδου. «Η πρόταση νόμου είναι τόσο λεπτομερής, που καθορίζει ακόμα και το χρώμα των αναλαμπόντων φανών στα οχήματα των εθελοντικών ομάδων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Αστυνομία. Επίσης το έμβλημά τους έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών», τόνισε.

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Βουλή να ολοκληρώσει τις διαδικασίες στην κατ’ άρθρον συζήτηση και να οδηγήσει την πρόταση νόμου το συντομότερο στην Ολομέλεια για ψήφιση, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρέπει οπωσδήποτε να προλάβουμε το επόμενο καλοκαίρι».

«Είδαμε τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες. Οι εξειδικευμένοι εθελοντές προσφέρουν τα μέγιστα και σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο αποτελεσματικά τις όποιες πιθανές καταστροφές. Ως εκ τούτου η Βουλή έχει υποχρέωση να ολοκληρώσει τη συζήτηση και να ψηφίσει το συμφωνημένο κείμενο πριν τις βουλευτικές εκλογές του προσεχούς Μαΐου, όταν θα κλείσει», είπε η κα Χαραλαμπίδου.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τους εξειδικευμένους εθελοντές, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ελίκκο Ηλία, που έδειξαν πολιτική βούληση, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαβούλευση το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.