Η Finstella Ltd στήριξε τον εορταστικό διάκοσμο της Λεμεσού

Με στοχευμένη δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η Finstella Ltd σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού στήριξε τον εορταστικό διάκοσμο της Λεμεσού με έμφαση στην πόλη και τους ανθρώπους της.

Η Finstella Ltd, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) που εφαρμόζει, συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στον εορταστικό στολισμό της Λεμεσού, ενισχύοντας κάθε χρόνο την αισθητική και τη γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης.

Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, ο κεντρικός κυκλικός κόμβος του Αγίου Νικολάου μεταμορφώνεται σε σημείο αναφοράς, χάρη στον υψηλής ποιότητας εορταστικό διάκοσμο που χορηγεί η Finstella Ltd. Πρόκειται για έναν θεσμό που ξεκίνησε πριν από χρόνια από την RCB Bank Ltd και συνεχίζεται σήμερα από τη Finstella Ltd, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Δήμο Λεμεσού και τις πολιτιστικές του υπηρεσίες.

Έμπνευση από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική

Η έμπνευση για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του 2025 προήλθε από το εμβληματικό κάστρο Neuschwanstein της Γερμανίας, ένα από τα πιο γνωστά κάστρα παγκοσμίως για τον ρομαντικό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής του. Πυργίσκοι που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από τα σύννεφα, αστέρια των Χριστουγέννων, φωτεινά λαμπιόνια και στολισμένα δέντρα συνέθεσαν ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής, προσδίδοντας ξεχωριστό εορταστικό χαρακτήρα στη Λεμεσό.

Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος διάκοσμος που χορηγήθηκε από τη Finstella Ltd αξιοποιήθηκε εκ νέου και μεταφέρθηκε σε δύο ακόμη σημεία της πόλης, ενισχύοντας συνολικά την εορταστική εικόνα της Λεμεσού, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου.

Παράλληλα, στοιχεία διακόσμησης που είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν από την τότε RCB Bank Ltd κόσμισαν και φέτος κεντρικούς δρόμους της Πρωτεύουσας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

Συνεργασία για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος

Ο θεσμός υλοποιείται σε συνεργασία με τη Σκηνοτεχνική και υπό την επίβλεψη του Δήμου Λεμεσού, με στόχο τον εμπλουτισμό του αστικού τοπίου και τη δημιουργία ενός καλαίσθητου περιβάλλοντος που μπορούν να απολαμβάνουν οι πολίτες και οι επισκέπτες της πόλης κατά τις εορταστικές περιόδους.

Finstella Ltd – Πράξεις κοινωνικής υπευθυνότητας

Η Finstella Ltd, αν και δεν σχετίζεται επιχειρησιακά με την πρώην RCB, ενσωματώνει διαχρονικά θετικά παραδείγματα και αξίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR), όπως αυτά είχαν αποτυπωθεί σε προηγούμενες κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει σε δράσεις ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση), με έμφαση στη στήριξη τοπικών κοινοτήτων και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσω συνεργειών υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου.