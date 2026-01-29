Επιστρέφουν ωφελήματα υγείας εκτός ΓεΣΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους - Τι ψήφισε η Βουλή

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κανονισμούς με τους οποίους επαναφέρονται συγκεκριμένα ιατροφαρμακευτικά ωφελήματα για τους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους, για υπηρεσίες υγείας που δεν καλύπτονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).

«Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2025», υπερψηφίστηκαν από 36 Βουλευτές ενώ υπήρξαν και τρεις αποχές από το Κίνημα Οικολόγων και τον Βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλο Μυλωνά.

Τα συγκεκριμένα ωφελήματα παραχωρούνταν διαχρονικά στους δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ωστόσο απωλέσθηκαν το 2024 μετά την κατάργηση των προηγούμενων κανονισμών στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού τους, ο οποίος κρίθηκε αναγκαίος μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Ωστόσο τα ίδια ωφελήματα εξακολουθούσαν να απολαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, άλλες κατηγορίες κρατικών λειτουργών, όπως οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, οι κάτοχοι ταυτότητας νοσηλείας και ορισμένοι κρατικοί αξιωματούχοι, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με την ψήφιση των κανονισμών επαναφέρεται, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση σε συγκεκριμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες στα κρατικά οδοντιατρεία με κόστος €3 ανά επίσκεψη, η τοποθέτηση οδοντοστοιχιών με καθορισμένα τέλη, η παραχώρηση ειδικών ιατρικών διατροφικών σκευασμάτων για άτομα με ειδικές διατροφικές ανάγκες, καθώς και η πρόσβαση σε ψυχιατρική ιδρυματική ή υποχρεωτική φροντίδα, η οποία παρέχεται δωρεάν στους πολίτες της Δημοκρατίας.

Ωστόσο Βουλευτές σημείωσαν την ανάγκη τα ωφελήματα υγείας που παρέχονται να είναι τα ίδια για όλους τους πολίτες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι, από τη μία πλευρά, δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν της έγκρισης της πρότασης, εκφράζοντας ωστόσο τη δυσφορία του για τη στάση της Κυβέρνησης. Υπενθύμισε ότι η Βουλή είχε εγκρίνει τη σχετική ρύθμιση πριν από ένα χρόνο, όταν διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι πολίτες απολάμβαναν υπηρεσίες υγείας πέραν αυτών που προσφέρει το ΓεΣΥ.

Όπως είπε, τότε είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση να αποφασίσει αν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι αναγκαίες και, εφόσον είναι, να προσφέρονται σε όλους και όχι μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε να αφαιρεθούν από ομάδες όπως οι αστυνομικοί, τα σώματα ασφαλείας και οι εκπαιδευτικοί. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε καμία από τις δύο επιλογές, με αποτέλεσμα να τεθεί μερίδα δημοσίων υπαλλήλων σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με άλλους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, υπογραμμίζοντας ότι το πολιτικό ζήτημα παραμένει ανοικτό. Επανέλαβε τη θέση ότι το ΓεΣΥ πρέπει να ισχύει για όλους και μόνο το ΓεΣΥ, χωρίς πολλαπλές ταχύτητες, σημειώνοντας ότι, εκ των πραγμάτων, η πρόταση θα εγκριθεί, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να λάβει ξεκάθαρη πολιτική απόφαση.

Από την πλευρά του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι για τη στρέβλωση που δημιουργήθηκε με την αλλαγή της νομοθεσίας δεν ήταν υπαίτια η Βουλή, παρά τις αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί. Υπενθύμισε ότι πριν δύο χρόνια ο Υπουργός Υγείας είχε διαβεβαιώσει πως θα κατατεθεί τροποποίηση εντός ενός μήνα, ωστόσο, όπως είπε, πέρασαν δύο χρόνια χωρίς να γίνει κάτι. Τόνισε ότι η Βουλή θα αποδεχθεί τη διόρθωση για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι είναι επιβεβλημένο, εντός ενός μήνα και πριν κλείσει η Βουλή, όπως κατατεθεί ρύθμιση ώστε το σχετικό δικαίωμα να επεκταθεί σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές θεωρούνται αναγκαίες.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι υφίσταται στρέβλωση στο ισχύον καθεστώς, σημειώνοντας πως, με βάση τη θέση του κόμματός του υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, το σημερινό πλαίσιο δεν τους ικανοποιεί. Όπως είπε, το ΓεΣΥ θα πρέπει να ισχύει για όλους και όχι για όλους με εξαίρεση κάποιους που απολαμβάνουν επιπρόσθετα προνόμια. Πρόσθεσε ότι θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει η υφιστάμενη κατάσταση, παρά να λαμβάνονται αποφάσεις σε προεκλογικό κλίμα με στόχο την ικανοποίηση όλων. Υπό αυτά τα δεδομένα, ανέφερε ότι το κόμμα του θα τηρήσει αποχή, εκφράζοντας την ευχή όπως εντός ενός μήνα κατατεθεί πρόταση για την πλήρη συμπερίληψη όλων των πολιτών, οπότε και θα τη στηρίξουν.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ανέφερε ότι υπάρχει γενική συμφωνία επί της ουσίας του θέματος, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία επιχειρεί να καλύψει ένα υπαρκτό κενό. Τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο υπηρεσίες υγείας που ενδέχεται να χρειαστούν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και αριθμό πολιτών που λάμβαναν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες λόγω πραγματικής ανάγκης, οι οποίες διακόπηκαν με τη διαβεβαίωση ότι σύντομα θα παρέχονταν μέσω του ΓεΣΥ. Όπως είπε, αυτή η εκκρεμότητα διήρκεσε δύο χρόνια και οδήγησε σε μια στρέβλωση που θυματοποίησε ανθρώπους. Είπε επίσης ότι ακόμα και για έναν δικαιούχο του οποίου τα ωφελήματα υγείας διακόπηκαν, θα πρέπει να υπερψηφιστεί η πρόταση.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει την πρόταση, τονίζοντας ωστόσο πως υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ρυθμίσεις που να καλύπτουν το σύνολο των δικαιούχων του ΓεΣΥ, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Όπως σημείωσε, το ζήτημα αυτό τέθηκε από την πρώτη στιγμή και αποτελεί υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας. Εξέφρασε την ελπίδα ότι, αυτή τη φορά, το χρονικό όριο του ενός μήνα θα τηρηθεί, ώστε να κατατεθεί συνολική πρόταση που να καλύπτει όλους τους δικαιούχους του ΓεΣΥ.

Πηγή: ΚΥΠΕ