Ένταση ΗΠΑ – Ιράν: Η Βρετανία στέλνει έξι F-35 στη βάση Ακρωτηρίου

Η Βρετανία απέστειλε έξι μαχητικά F-35 στην Κύπρο για να ενισχύσει την αμυντική του ετοιμότητα, όσο οι φόβοι για το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αυξάνονται.

Σύμφωνα με τους Times, έξι μαχητικά F-35B αναπτύχθηκαν στη βάση της RAF (Βασιλική Αεροπορία) στο Ακρωτήρι της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των βρετανικών βάσεων.

Βρετανοί αξιωματούχοι Άμυνας ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη αναχώρησαν την Παρασκευή από τη βάση της RAF και θα υποστηρίξουν αμυντικές επιχειρήσεις σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Τα F-35 θα επιχειρούν παράλληλα με μαχητικά Typhoon που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και συμμετέχουν σε αποστολές κατά εναπομεινάντων στόχων του Ισλαμικού Κράτους σε Ιράκ και Συρία.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, τέσσερα Typhoon από κοινή μοίρα Ηνωμένου Βασιλείου-Κατάρ αναπτύχθηκαν στο Κατάρ στην αρχή του έτους, ενώ τώρα παρά τις συνμιλίες ΗΠΑ - Ιράν συνομιλίες στο Ομάν, οι κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, προκαλούν διεθνή ανησυχία.

Η κίνηση της Βρετανίας πάντως, εκτός από κίνηση προληπτικής στρατιωτικής ετοιμότητας, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, καταγράφεται με ανησυχία στον διεθνή Τύπο.

