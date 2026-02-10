Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω εξετάσεις για θάνατο 42χρονης στο ΓΝ Λάρνακας

Σύμφωνα με την Αστυνομία «κατά την περίθαλψη της φαίνεται ότι προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι της με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι». Είχε έκτοτε διασωληνωθεί και απεβίωσε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή η οποία διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου σε σχέση με θάνατο 42χρονης στη Λάρνακα και σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Τις συνθήκες περίθαλψης της 42χρονης, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας στις 18 Ιανουαρίου, 2026, διερευνά το Τμήμα Μικροπαραβάσεων.

«Έγινε καταγγελία από συγγενικά της άτομα και σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ διεξάγονται εξετάσεις που αφορούν το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που την χειρίστηκε και κατά πόσο υπήρξαν αμέλεια ή και παραλήψεις» αναφέρεται.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

