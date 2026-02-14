Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μεγάλη επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα: 9 συλλήψεις, ναρκωτικά και όπλα στα χέρια των Αρχών (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 27 μέλη της ΥΚΑΝ

Στο πλαίσιο των ενεργειών και παρακολουθήσεων που γίνονται από την ΥΚΑΝ για τον εντοπισμό και σύλληψη μελών εγκληματικών ομάδων που διακινούν και εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε σήμερα συντονισμένη επιχείρηση στην οποία έλαβαν μέρος 27 μέλη της ΥΚΑΝ (από διάφορα Κλιμάκια της Υπηρεσίας), στη Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν εννέα πρόσωπα, έγιναν έρευνες σε οικίας, υποστατικά και οχήματα, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, 400 περίπου γραμμάρια κοκαΐνη, 150 περίπου γραμμάρια κάνναβη, ζυγαριές ακριβείας, δέκα κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι με σιγαστήρα, ένα πυροβόλο όπλο, το χρηματικό ποσό των 9.605 ευρώ, καθώς και τρία οχήματα.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ Λάρνακας, ενώ θα διεξαχθεί και οικονομική έρευνα σε σχέση με όσα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.




