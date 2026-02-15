CyFood B2B Forum: Σημαντική η διασύνδεση τοπικής παραγωγής και τουρισμού

Τη στρατηγική σημασία για τη σύνδεση τοπικής παραγωγής και τουρισμού αναδεικνύει το CyFood B2B Forum, ένας αναπτυσσόμενος θεσμός που διοργανώθηκε για πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια στη Λάρνακα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Άννα Κοσμά, Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Υπαίθρου και συνδιοργανώτρια του Φόρουμ.

Πρόσθεσε πως «το CyFood B2B Forum που διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2023 στη Λάρνακα, δημιουργήθηκε ως μια καινοτόμος πρωτοβουλία που στόχευε στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τοπικής αγροτικής παραγωγής και του τουριστικού και επισιτιστικού τομέα. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, η διοργάνωση εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό και αναγνωρισμένο θεσμό, με την τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση να πραγματοποιείται τον Νοέμβριο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική, τη χρησιμότητα και την αυξανόμενη απήχησή του».

Όπως εξήγησε η κα. Κοσμά «η ταχεία αυτή εξέλιξη αντανακλά μια πραγματική και αυξανόμενη ανάγκη, δηλαδή τη δημιουργία ενός οργανωμένου, αποτελεσματικού και βιώσιμου μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, εστιατόρων, σεφ, ξενοδόχων και επαγγελματιών του τουρισμού. Σε μια περίοδο όπου η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η αυτάρκεια, η βιωσιμότητα και η αυθεντικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες, η σύνδεση της κυπριακής γης με την κυπριακή φιλοξενία δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά είναι απαραίτητη» ανέφερε.

Το CyFood B2B Forum, συνέχισε «ανταποκρίνεται ουσιαστικά σε αυτή την ανάγκη, παρέχοντας ένα οργανωμένο περιβάλλον B2B συναντήσεων, επιχειρηματικής δικτύωσης, παρουσίασης προϊόντων και γευστικών εμπειριών. Μέσα από στοχευμένα ραντεβού και διαδραστικές δράσεις, δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες συνεργασίας, ενισχύει την προβολή των κυπριακών προϊόντων και προωθεί τη χρήση τοπικών πρώτων υλών στη γαστρονομία και τη φιλοξενία».

Σημειώνεται ότι «η διοργάνωση τελεί υπό τη στήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Υφυπουργείου Τουρισμού, γεγονός που» όπως είπε η κα. Κοσμά «υπογραμμίζει τη στρατηγική της σημασία για την εθνική αναπτυξιακή πολιτική. Η θεσμική αυτή υποστήριξη επιβεβαιώνει ότι το Forum συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση της αγροδιατροφικής ταυτότητας της Κύπρου και στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση , είπε πως «η ιδέα για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας που θα ενώνει την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό, βρήκε γόνιμο έδαφος και ουσιαστική υποστήριξη από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, οι οποίοι αγκάλιασαν την ιδέα και προχώρησαν στη διοργάνωση συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της».

Ανέφερε επίσης πως «η αυξανόμενη επιτυχία και η ζήτηση έχει καταστήσει το Φόρουμ Παγκύπριο και το οδηγούν πλέον στο επόμενο σημαντικό βήμα με την επιστροφή του CyFood B2B Forum τον ερχόμενο Νοέμβριο, το οποίο θα είναι αναβαθμισμένο, φιλοδοξώντας να καλύψει ολόκληρη την Κύπρο και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το δίκτυο συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και του τουριστικού τομέα».

Η παγκύπρια επέκταση, είπε η κα. Κοσμά «ανταποκρίνεται στην ανάγκη για πιο ισχυρή διασύνδεση των περιοχών, μεγαλύτερη προβολή των τοπικών προϊόντων και ευρύτερη ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενδυναμώνει τους παραγωγούς και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης για τον αγροδιατροφικό και τουριστικό τομέα».

Το CyFood B2B Forum, κατέληξε «δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση, αλλά εξελίσσεται σε έναν θεσμό στρατηγικής σημασίας που ενώνει την κυπριακή γη με την κυπριακή φιλοξενία, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή, αναβαθμίζοντας την τουριστική εμπειρία και διαμορφώνοντας το μέλλον της κυπριακής γαστρονομίας».

