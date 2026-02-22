Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εντυπωσιακή η Βασίλισσα του Καρναβαλιού Αμμοχώστου – Παρέλαση με τρεις χιλιάδες καρναβαλιστές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μετά την παρέλαση, ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας διοργανώνει πάρτι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.

Με το άρμα της εντυπωσιακής Βασίλισσας του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, Αδαμαντίνης Κοσμά ξεκίνησε η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Στην παρέλαση η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας συμμετείχαν πέραν των τριών χιλιάδων καρναβαλιστών, ενώ χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν στο Παραλίμνι για να παρακολουθήσουν από κοντά την καρναβαλίστικη παρέλαση.

Επισημαίνεται ότι το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην οποία συμμετείχαν πέραν των δύο χιλιάδων καρναβαλιστών.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΚαρναβάλιΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

