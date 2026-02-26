Ολομέλεια: Απορρίφθηκε με 22 ψήφους το «μηδέν αλκοόλ» για νέους οδηγούς με άδεια έως τριών ετών

Με 22 ψήφους κατά και 9 υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε τις τέσσερις προτάσεις νόμου του βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύσανθου Σαββίδη, που προέβλεπαν καθεστώς μηδενικής ανοχής στην κατανάλωση αλκοόλης για νέους οδηγούς με άδεια οδήγησης έως τριών ετών.

Υπέρ των προτάσεων ψήφισαν βουλευτές του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, ενώ εναντίον τάχθηκαν 22 βουλευτές από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.

Οι προτάσεις νόμου προέβλεπαν ότι νέος οδηγός, ο οποίος κατέχει άδεια οδήγησης για περίοδο έως τριών ετών, δεν θα μπορεί να οδηγεί ή να αποπειράται να οδηγήσει όχημα μετά από τη λήψη οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλης, εισάγοντας ουσιαστικά όριο «0».

Ο εισηγητής των προτάσεων, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις αποτελούν απάντηση στα δεδομένα που καταδεικνύουν πως χιλιάδες οδηγοί τα τελευταία χρόνια εντοπίζονται να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών.

Σημείωσε ότι, σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, πέραν των 15.000 οδηγών δεν ήταν νηφάλιοι κατά την οδήγηση, τονίζοντας πως βασικός στόχος των προτάσεων είναι να καλλιεργηθεί στους νέους οδηγούς, με εμπειρία κάτω των τριών ετών, η συνείδηση ότι δεν πρέπει να οδηγούν μετά από κατανάλωση αλκοόλης.

Ξεκαθάρισε ότι δεν προτείνεται οριζόντια απαγόρευση για όλους τους οδηγούς, αλλά ειδική ρύθμιση για τους νέους, προσθέτοντας ότι παρόμοια προσέγγιση υιοθετήθηκε και από τη Σερβία. Ανέφερε επίσης ότι τα αρμόδια υπουργεία και τμήματα τάχθηκαν υπέρ των προτάσεων, ενώ υπογράμμισε πως προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και όχι το πολιτικό κόστος.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, αναφέρθηκε σε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής, επισημαίνοντας ότι μια μέτρηση αλκοόλης μπορεί να εμφανίσει μικρές ενδείξεις λόγω σφάλματος μηχανήματος, χρήσης στοματικού διαλύματος, κατανάλωσης γλυκών με αλκοόλ ή ακόμη και λόγω ιατρικών καταστάσεων όπως διαβήτη.

Τόνισε ότι σε καθεστώς μηδενικής ανοχής τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άδικες κατηγορίες.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι όλοι συμμερίζονται την ανησυχία για τα θανατηφόρα τροχαία, ωστόσο επισήμανε πως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ήδη προβλέπει μειωμένο όριο αλκοόλης για νέους οδηγούς 9 mg αντί 22 mg για τους υπόλοιπους.

Τόνισε ότι η αυστηροποίηση ποινών στο παρελθόν και τα εξαντλητικά πρόστιμα δεν οδήγησαν σε ουσιαστική μείωση των θανατηφόρων συγκρούσεων, ενώ υποστήριξε πως τα μεγάλα ποσοστά αλκοόλης –και όχι οι οριακές τιμές– είναι αυτά που συνδέονται με σοβαρά δυστυχήματα. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην έλλειψη επαρκών μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδίως μετά τα μεσάνυχτα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου αναγνώρισε τις καλές προθέσεις του εισηγητή, ωστόσο σημείωσε ότι δεν πρέπει να χάνεται το μέτρο και ο ορθολογισμός.

Ανέφερε ότι οι νέοι πολίτες τυγχάνουν εμπιστοσύνης από τα 17 τους χρόνια να υπηρετούν την πατρίδα με όπλα και σφαίρες. Υποστήριξε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε περιπτώσεις με πολύ υψηλά ποσοστά αλκοόλης και όχι σε οριακές ενδείξεις, τονίζοντας πως τα «δρακόντεια» μέτρα συχνά φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. Ο ΔΗΣΥ καταψήφισε τις προτάσεις.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι βασικό καθήκον του νομοθέτη είναι η τήρηση του μέτρου. Όπως είπε, η πρόταση υπερβαίνει το όριο της ισότιμης μεταχείρισης, καθώς εισάγει διαφορετική αντιμετώπιση για συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι, παρά την καλοπροαίρετη πρόθεση, ο νόμος πρέπει να αντιμετωπίζει ισόνομα όλους τους πολίτες. Ανέφερε ότι ζητούμενο είναι η καλλιέργεια σωστής νοοτροπίας και όχι η επιβολή υπερβολικών ρυθμίσεων, επαναφέροντας και το ζήτημα της απουσίας επαρκών δημόσιων συγκοινωνιών ως εναλλακτικής επιλογής.

Πηγή: ΚΥΠΕ