Ποινές φυλάκισης έως 9 χρόνια για υποθέσεις ναρκωτικών σε Λεμεσό και Λάρνακα

Καταδίκες για υποθέσεις με κιλά κάνναβης, κοκαΐνη και κροτίδες – Συνεχίζονται οι έρευνες για καταζητούμενους

Ποινές φυλάκισης επιβλήθηκαν σήμερα σε τρεις άντρες ηλικίας 32, 31 και 26 ετών, μετά την εκδίκαση δύο ξεχωριστών υποθέσεων εμπορίας ναρκωτικών από τα Μόνιμα Κακουργιοδικεία Λεμεσού και Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης εννέα ετών και στον 26χρονο ποινή τριώνμισι ετών, για υπόθεση που αφορούσε τον εντοπισμό περίπου 9 κιλών κάνναβης, 52 γραμμαρίων κοκαΐνης, 1.001 κροτίδων και άλλων βεγγαλικών σε κατοικία στη Λεμεσό, τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από επιχείρηση της ΥΚΑΝ.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί και άλλα πρόσωπα, ενώ δύο άντρες, ηλικίας 27 και 36 ετών, εξακολουθούν να καταζητούνται.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε στον 31χρονο ποινή φυλάκισης έξι ετών. Ο τελευταίος είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2025 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όταν σε αποσκευή του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 1 κιλού και 72 γραμμαρίων, μετά από έλεγχο λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων κατόπιν υπόδειξης της ΥΚΑΝ. Σε μεταγενέστερη έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν επιπλέον 57 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης.

Τις δύο υποθέσεις διερεύνησαν τα επαρχιακά κλιμάκια της ΥΚΑΝ σε Λεμεσό και Λάρνακα.

