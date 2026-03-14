Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι κτηνοτρόφοι μετά το «όχι» για εξαίρεση από τις θανατώσεις ζώων

Οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι έφτασαν στο σημείο από διάφορες περιοχές της Κύπρου και προχώρησαν σε αποκλεισμό του δρόμου που οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα συναδέλφου τους, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις.

Τα επόμενα βήματά τους αποφασίζουν σήμερα οι κτηνοτρόφοι, μετά την αρνητική απάντηση που έλαβε η Κύπρος στο αίτημα για εξαίρεση από την υποχρέωση θανάτωσης όλων των ζώων σε μονάδες όπου εντοπίζονται κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση κτηνοτρόφων με εκπροσώπους αγροτικών οργανώσεων στην Αραδίππου, κατά την οποία συζητούνται οι εξελίξεις και τα επόμενα βήματα του κλάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του «Π» στην Λάρνακα Βάσου Βάσου, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών κινητοποιήσεων, ως αντίδραση στα μέτρα που προβλέπουν τη θανάτωση ζώων σε μονάδες όπου εντοπίζονται κρούσματα της ασθένειας.

Σε τεταμένη ατμόσφαιρα, κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον δρόμο που συνδέει την Αραδίππου με την Αθηένου, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση που προβλέπει τη θανάτωση όλων των ζώων σε μολυσμένες μονάδες.

Οι διαμαρτυρόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την πλήρη θανάτωση των ζώων τους και παραμένουν σε επιφυλακή για τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν κτηνοτρόφοι στην Ορόκλινη, με στόχο να αποτρέψουν τη θανάτωση ζώων που έχει προγραμματιστεί για σήμερα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τοποθέτησαν φέρετρο στην οροφή ενός οχήματος, θέλοντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις αποφάσεις για θανάτωση ζώων.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρακολουθούν την κατάσταση.

