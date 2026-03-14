Τελεσίγραφο μέχρι τις 17 Μαρτίου έδωσαν οι κτηνοτρόφοι στην κυβέρνηση – Αναμένουν απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων

Κρίσιμη θεωρείται η εβδομάδα που ξεκινά για το καυτό θέμα του αφθώδους πυρετού και συγκεκριμένα για τις θανατώσεις ζώων. Οι κτηνοτρόφοι έδωσαν περιθώριο στην κυβέρνηση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 17 Μαρτίου, προκειμένου να πάρουν σαφείς απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων τους που θα σταλούν στην Προεδρία και στο αρμόδιο υπουργείο.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης που πραγματοποίησαν το Σάββατο (14/3) στην περιοχή ΣΟΠΑΖ Αραδίππου, στην παρουσία αγροτικών οργανώσεων και βουλευτών, αφού προηγουμένως είχαν πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Ορόκλινη, διαμηνύοντας πως δεν θα αποδεχτούν άλλες θανατώσεις ζώων.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους απέκοψαν τον δρόμο Αραδίππου – Αθηένου για περίπου μισή λεπτά.

Κι όλα αυτά, μετά την άρνηση που έλαβαν την περασμένη Παρασκευή από τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για εξαίρεση από την υποχρέωση θανάτωσης όλων των ζώων σε μονάδες όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Η συγκέντρωση των κτηνοτρόφων έγινε μέσα σε τεταμένο κλίμα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμα και το σενάριο λήψης δυναμικών κινητοποιήσεων με αποκοπή κύριων οδικών αρτηριών (έγινε εισήγηση για τον κόμβο Ριζοελιάς), αεροδρομίων κτλ., εφόσον δεν λάβουν ικανοποιητικές απαντήσεις από το κράτος.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκης Γαβριήλ δήλωσε πως θα ακυρώσει την ατζέντα της συνεδρίασης της ερχόμενης Τρίτης (17/3), προκειμένου να συζητηθεί αποκλειστικά το θέμα του αφθώδους πυρετού. Όπως ανέφερε, στη συνεδρία έχουν κληθεί για να παραστούν οι Υπουργοί Οικονομικών και Γεωργίας για να πουν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ.Γαβριήλ, «όλη την αλήθεια στους παραγωγούς».

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν όπως ετοιμάσουν μαζικές προσφυγές στο δικαστήριο, ούτως ώστε να πετύχουν την έκδοση διατάγματος για παύση ή τερματισμό των θανατώσεων ζώων στις μονάδες τους.

Μάλιστα, κάποιοι υπέγραψαν σχετικό έγγραφο που τους έχει κοινοποιηθεί. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο κινητοποιήσεων τους, οι κτηνοτρόφοι μετέφεραν κι ένα φέρετρο πάνω σε όχημα για να καταδείξουν τον θυμό και την οργή τους για τις θανατώσεις ζώων, ενώ μετέφεραν και πανό που έγραφε «Σήμερα κηδεύεται η κτηνοτροφία της Κύπρου». Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς όμως να χρειαστεί να επέμβουν.