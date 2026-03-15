Στην Αργεντινή συνελήφθη ο διευθυντής ξενοδοχείου του δολοφονημένου Τ/κ επιχειρηματία Φάλγιαλι - Κινδυνεύει με 50 χρόνια φυλάκισης

Στα πλαίσια διεθνούς επιχείρησης που συντόνισαν τα τουρκικά Yπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με την Interpol και την Europol, εκδόθηκαν στην Τουρκία συνολικά 45 καταζητούμενοι από διάφορες χώρες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το όνομα του Χακάν Ατιτζί, πρώην μακροχρόνιου διευθυντή του ξενοδοχείου και καζίνο «Les Ambassadeurs» στην Κερύνεια, που ανήκε στον δολοφονημένο Τ/κ επιχειρηματία Χαλίλ Φάλγιαλι.

Ο κ. Ατιτζί, ο οποίος αναζητείτο με ερυθρά αγγελία της Interpol, συνελήφθη στην Αργεντινή και εκδόθηκε στην Τουρκία. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ενημερωτική ιστοσελίδα «Bugün Kıbrıs» και τα σχετικά τουρκικά δημοσιεύματα, το όνομά του είχε ήδη εμφανιστεί σε κατηγορητήρια σχετικά με παράνομο δίκτυο στοιχηματισμού, ενώ φέρεται να είχε καταχωρίσει προσωπικά πλήθος παράνομων ιστοτόπων τυχερών παιγνίων. Τουρκικοί εισαγγελείς τον κατατάσσουν στην «ηγετική ομάδα» της οργάνωσης, με πιθανή ποινή που ξεπερνά τα 50 χρόνια φυλάκιση σε περίπτωση καταδίκης.

Στην ίδια επιχείρηση εκδόθηκαν επίσης 35 άτομα από τη Γεωργία, 5 από τη Γερμανία και από ένα από Βουλγαρία, Σουηδία, Ιράκ και Μαυροβούνιο, μεταξύ των οποίων και μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «Redkitler».

Ο Χαλίλ Φάλγιαλι, ο οποίος θεωρείτο ο «βασιλιάς» των παράνομων τυχερών παιγνίων στην κατεχόμενη Κύπρο, δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στην Κερύνεια, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματός του.

