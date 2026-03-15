Αφθώδης πυρετός: Ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει σταθερός – Το Υπουργικό αποφασίζει νέα μέτρα

Χωρίς να εντοπιστούν νέα κρούσματα αυθώδους πυρετού ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακές εξετάσεις στα δείγματα που λήφθηκαν το Σάββατο από τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση του αυθώδους πυρετού θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, όπως ανέφερε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο αριθμός των κρουσμάτων παρέμεινε σταθερός και εχθές, επομένως οι επηρεαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζουν να αριθμούν τις 38. Όπως είπε στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων το Σάββατο η Σωτηρία Γρηγοριάδου, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, είναι θετικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν αυξάνονται τα κρούσματα, επισήμανε όμως ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί αν συνεχίσουν να δημιουργούνται κωλύματα στη θανάτωση των επηρεαζόμενων ζώων.

«Είναι δύσκολες στιγμές και χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο σύσκεψης στην Πάχνα της Λεμεσού, για υλοποίηση του σχεδιασμού στις πυρόπληκτες περιοχές. Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει στη συνεδρίαση της Δευτέρας συγκεκριμένο πλάνο για τη στήριξη της κτηνοτροφίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ