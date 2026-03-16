Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα στη Λεμεσό - 49χρονος ανεκόπη για έλεγχο και επιτέθηκε σε αστυνομικό

Τρία άτομα συνέλαβε το ΤΑΕ Λεμεσού δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων για υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας και επίθεσης κατά αστυνομικού, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, ανέκοψαν χθες Κυριακή για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγείτο από 49χρονο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτός φέρεται να έσπρωξε μέλος της Αστυνομίας με σκοπό τη διαφυγή του, όμως ανακόπηκε και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα αφού προηγουμένως αντιστάθηκε της σύλληψης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε εντοπίστηκαν άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 38 ετών τα οποία παρουσίασαν ταυτότητες η αυθεντικότητα των οποίων διερευνάται, αναφέρεται.

Ακολούθησε έρευνα σε διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός διαρρηκτικών εργαλείων, αριθμός χρυσαφικών και κοσμημάτων, κινητά τηλέφωνα και διάφορα άλλα αντικείμενα, για τα οποία οι τρεις ύποπτοι φέρονται να αρνήθηκαν να δώσουν οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την κατοχή τους.

Τα τρια άτομα οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για ανάκριση και εξακρίβωση στοιχείων, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, και τέθηκαν υπό κράτηση.