«Είμαστε όλοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας» - Η έκκληση του Δημάρχου Ιδαλίου μετά τα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Έκκληση προς το κοινό να αποφεύγει τη διέλευση από συγκεκριμένους δρόμους της περιοχής απηύθυνε ο Δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου, Δρ. Σταύρος Χατζηγιάννης, μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Ιδάλιο και στο Γέρι.

«Κάνω κάλεσμα να αποφύγετε τη διέλευση από τις οδούς Ιδαλίου και Τεύκρου Άνθια. Είμαστε όλοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας για αποφυγή μετάδοσης του αφθώδους πυρετού», ανέφερε σε βίντεο ο Δήμαρχος, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Τα δύο νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν σήμερα έχουν θέσει σε συναγερμό τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθώς η εμφάνιση του ιού στην επαρχία Λευκωσίας δημιουργεί δύο νέες μολυσμένες ζώνες ακτίνας 3 και 10 χιλιομέτρων στο Δάλι και στο Γέρι.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, το ένα κρούσμα εντοπίστηκε σε βουστάσιο στο Γέρι όπου βρίσκονται περίπου 70 αγελάδες, ενώ το δεύτερο σε φάρμα αιγοπροβάτων στο Δάλι με περίπου 1.700 ζώα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Γεωργιάδου εξήγησε ότι τα νέα κρούσματα φαίνεται να συνδέονται με προηγούμενες μετακινήσεις ζώων που ήταν μολυσμένα ή είχαν μολυνθεί από γειτονικά υποστατικά.

Την ίδια ώρα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί όλα τα ζώα από 16 μολυσμένες μονάδες. Συνολικά έχουν θανατωθεί περίπου 15.000 ζώα, ενώ εκκρεμεί η θανάτωση άλλων περίπου 15.000, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αφθώδους πυρετού.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι σε παγκύπρια βάση έχει εμβολιαστεί πέραν του 76% των βοοειδών και περίπου το 42% των αιγοπροβάτων. Παράλληλα έχει παραγγελθεί και παράγεται εμβόλιο για χοίρους, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο εντός Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου.

Για την ενίσχυση των προσπαθειών αντιμετώπισης της νόσου, τέσσερις κτηνίατροι από τη Σλοβακία βρίσκονται από την Κυριακή στην Κύπρο για να συνδράμουν στις δειγματοληψίες και στους εμβολιασμούς.

Η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε ακόμη ότι οι δειγματοληψίες γίνονται άμεσα και στη βάση στατιστικών δειγμάτων, ιχνηλατήσεων και πληροφοριών που λαμβάνονται από κτηνοτρόφους. Όπως εξήγησε, σε περίπτωση εντοπισμού μολυσμένης μονάδας εξετάζεται χρονικά η διακίνηση ζώων αρκετές εβδομάδες πριν από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ώστε να εντοπιστούν πιθανές αλυσίδες μετάδοσης.

Παράλληλα θα διερευνηθούν όλες οι μονάδες που βρίσκονται στην εμβέλεια των ζωνών των 3 και 10 χιλιομέτρων γύρω από τα νέα κρούσματα.

Η κ. Γεωργιάδου σημείωσε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εβδομαδιαία βάση για την εξέλιξη της κατάστασης. Όπως είπε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και για τις δυσκολίες που υπήρξαν στην αρχική εφαρμογή των θανατώσεων, λόγω αντιδράσεων από κτηνοτρόφους.

Οι θανατώσεις, πρόσθεσε, προχώρησαν το Σαββατοκύριακο με τη βοήθεια της Αστυνομίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μπλόκα κτηνοτρόφων. Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να προχωρήσουν οι θανατώσεις των ζώων τους.

Η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι κτηνοτρόφοι συγκεντρώνονται έξω από μολυσμένες περιοχές χωρίς να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, παρά τα σχετικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί. Για τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Αραδίππου, ανέφερε ότι έγιναν σχετικές καταγγελίες στην Αστυνομία.

Αναφερόμενη στις επιπτώσεις της νόσου, σημείωσε ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εξαγωγές χοιρινού κρέατος και γενετικού υλικού χοίρων από ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε σχέση με τις εξαγωγές χαλουμιού, ανέφερε ότι προς το παρόν συνεχίζονται, αλλά δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα για πόσο θα διατηρηθεί αυτό το καθεστώς, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

«Ο αφθώδης πυρετός είναι ένας πολύ μεταδοτικός ιός και χρειάζεται μεγάλη προσοχή», υπογράμμισε, καλώντας σε περιορισμό των μετακινήσεων και τήρηση των μέτρων που προβλέπει η νομοθεσία.

Σε ερώτηση για τον ισχυρισμό του «υπουργού γεωργίας» στα κατεχόμενα ότι ο ιός ξεκίνησε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η κ. Γεωργιάδου απάντησε ότι δεν υπάρχει σχόλιο, σημειώνοντας πως εάν υπάρχουν στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν ώστε να διερευνηθούν.

Παράλληλα τόνισε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προσπαθούν να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και να τους καθοδηγήσουν στη διαχείριση της κρίσης. «Δεν θέλουμε να χαθεί η κτηνοτροφία μας ούτε να κάνουμε κακό σε κανέναν, αλλά πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι», ανέφερε.

Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 15.000 ζώα και εκκρεμεί η θανάτωση άλλων περίπου 15.000, ενώ στις ζώνες των 10 χιλιομέτρων έχουν ενταχθεί περίπου 196 μονάδες βοοειδών, 570 μονάδες αιγοπροβάτων και 21 χοιροστάσια.

Τέλος, η κ. Γεωργιάδου εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει εξάπλωση του ιού σε ολόκληρη την Κύπρο, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής τα δείγματα από άλλες επαρχίες είναι αρνητικά. Τόνισε επίσης ότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν επηρεάζει τα τρόφιμα, καλώντας τους πολίτες να μην ανησυχούν για την κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.