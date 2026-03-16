Μαλάς: Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τον διορισμό - «Οι πολιτικές αντιπαλότητες δεν με αφορούν»

Τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον διορισμό του ως επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα εξέφρασε ο Σταύρος Μαλάς, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι ο διορισμός του αφορά την επιστημονική του ιδιότητα και την αποστολή που επιτελεί ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, τονίζοντας ότι η κυπριακή κτηνοτροφία βρίσκεται σήμερα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, με τον διορισμό μου ως επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα της χώρας μας», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ο τομέας της κτηνοτροφίας αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση, η οποία επηρεάζει σημαντικά την οικονομία και την αγροτική ανάπτυξη της χώρας. «Η κυπριακή κτηνοτροφία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ίσως τη μεγαλύτερη και συνεχώς επιδεινούμενη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαλάς υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν τομέα ζωτικής σημασίας για την οικονομία, την αγροτική ανάπτυξη, την επισιτιστική ασφάλεια αλλά και την κοινωνική συνοχή, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινής προσπάθειας από όλους τους εμπλεκόμενους.

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία οφείλουμε όλοι να ενώσουμε δυνάμεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι η προσπάθεια που ξεκινά θα πρέπει να βασιστεί σε αξιόπιστα δεδομένα και επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, αλλά και σε πρακτικές και βιώσιμες λύσεις.

Παράλληλα σημείωσε ότι η προσπάθεια για ανασυγκρότηση του τομέα δεν αφορά μόνο το κράτος ή την κυβέρνηση, αλλά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. «Κανένας δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια. Κτηνοτρόφοι, επιστήμονες, κράτος, αγροτικές οργανώσεις και η κοινωνία συνολικά πρέπει να εργαστούμε συλλογικά και με αποφασιστικότητα για να διασφαλίσουμε το μέλλον του τομέα», ανέφερε.

Ο κ. Μαλάς σημείωσε επίσης ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν έχουν θέση στην προσπάθεια αυτή, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση εφαρμόσιμων προτάσεων που θα στηρίξουν ουσιαστικά την κυπριακή κτηνοτροφία.

«Οι πολιτικές αντιπαλότητες δεν με αφορούν. Αυτό που με αφορά είναι να συμβάλουμε, μαζί με συναδέλφους επιστήμονες και όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να καταθέσουμε άμεσα συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις που θα στηρίξουν ουσιαστικά την κυπριακή κτηνοτροφία», ανέφερε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η επιτυχία της προσπάθειας αποτελεί συλλογική ευθύνη. «Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας είναι ευθύνη όλων μας, όχι μόνο όσων κυβερνούν», σημείωσε.