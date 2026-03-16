Αφθώδης πυρετός: Ικανοποίηση ΠΕΚ για το πακέτο στήριξης της κυβέρνησης

Ικανοποίηση εκφράζει με ανακοίνωσή της η Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ), χαιρετίζοντας το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση τη Δευτέρα, για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην κτηνοτροφία του τόπου από τον αφθώδη πυρετό. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει την ανάγκη για «ψυχραιμία, υπευθυνότητα από όλους και κυρίως ενότητα», επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Το πακέτο που εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνει σαφείς στόχους τους οποίους η ΠΕΚ είχε θέσει έντονα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», αναφέρει η ΠΕΚ, σημειώνοντας ότι προβλέπει πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, στήριξη του εισοδήματός των κτηνοτρόφων από την ημέρα της απώλειας μέχρι την επαναδραστηριοποίηση,γρήγορη επαναδραστηριοποίηση της κτηνοτροφικής παραγωγής και αντιμετώπιση όλων των επιπτώσεων στην κτηνοτροφία εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Αναφέρει, ακόμα ότι έχει ήδη αρχίσει και ότι θα συνεχιστεί η καταβολή άμεσης οικονομικής βοήθειας, ως προκαταβολή των αποζημιώσεων.

Επίσης, η ΠΕΚ χαιρετίζει την απόφαση για τη σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, με επικεφαλής τον γενετιστή Σταύρο Μαλά και την συμμετοχή στην επιτροπή επιστημόνων, κτηνοτρόφων και των Αγροτικών Οργανώσεων.

«Ωστόσο η κατάσταση με την εξάπλωση της νόσου είναι πολύ δύσκολη και κρίσιμη και αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία, υπευθυνότητα από όλους και κυρίως ενότητα, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να την αντιμετωπίσουμε», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ