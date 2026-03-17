Έφτασε στη Λευκωσία ο αφθώδης πυρετός: Δύο νέες μολυσμένες ζώνες 3 και 10 Km, μετά τα νέα κρούσματα σε Δάλι και Γέρι

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, ο αφθώδης πυρετός «έσπασε το φράγμα» της επαρχίας Λάρνακας. Δύο από τα τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού που ανακοίνωσαν χθες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε φάρμες στην κτηνοτροφική ζώνη Ιδαλίου και Γερίου, συνιστούν πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι έχει ανατραπεί ο στόχος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για συγκράτηση του ιού στην επαρχία Λάρνακας και συγχρόνως δημιουργούνται δύο νέες μολυσμένες ζώνες των 3 και 10 Km στα νότια της επαρχίας Λευκωσίας. Επίσης προστέθηκε και ένα τρίτο νέο κρούσμα, σε μονάδα στην Ορόκλινη, ενώ ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε σε 41. Στο νέο συνολικό σχήμα των επηρεασμένων ζωνών έχουν ενταχθεί 196 μονάδες βοοειδών, 570 φάρμες αιγοπροβάτων και 21 χοιροστάσια.

Πέραν των 30.000 οι θανατώσεις

Αναμένεται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε νέες θανατώσεις ζώων, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο της ΕΕ, το οποίο προνοεί μαζικές θανατώσεις σε κάθε μολυσμένη κτηνοτροφική μονάδα και αυστηρούς περιορισμούς στη μετακίνηση ζωντανών ζώων και προϊόντων. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που μετέφεραν στον «Π» οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στην «προθανάτια λίστα» προστίθενται άλλα 1.884 ζώα, συγκεκριμένα 1.769 αιγοπρόβατα στο Δάλι, 70 αγελάδες στο Γέρι και 45 αιγοπρόβατα στην Ορόκλινη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα θανατώθηκαν περίπου 15.000 ζώα και εκκρεμεί -συμπεριλαμβανομένων των τριών νέων κρουσμάτων- η θανάτωση για άλλα περίπου 15.000. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός αναφέρεται σε ενήλικα ζώα, την ίδια ώρα που υπάρχουν και νεαρά αιγοπρόβατα που δεν έχουν υπολογιστεί στο σύνολο.

Η χθεσινή έκκληση μέσω ανάρτησης βίντεο στα ΜΚΔ προς τους πολίτες, από πλευράς του δημάρχου Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου, Σταύρου Χατζηγιάννη, με το οποίο ζητεί να αποφεύγουν τη διέλευση από τις οδούς Ιδαλίου και Τεύκρου Άνθια, καθώς «είμαστε όλοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας για αποφυγή μετάδοσης του αφθώδους πυρετού», απηχεί τη νέα πραγματικότητα στην περιοχή, ως προς τους περιορισμούς βιοασφάλειας.

Μετακινήσεις ζώων

Στις τελευταίες δηλώσεις της η ανώτερη λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε ότι με βάση τις επιδημιολογικές διερευνήσεις τα νέο κρούσματα στο Δάλι και το Γέρι οφείλονται σε προηγούμενες μετακινήσεις ζώων που ήταν μολυσμένα ή είχαν μολυνθεί από γειτονικά υποστατικά. Σε ό,τι αφορά την προέλευση του ιού, τόνισε ότι «θα γίνει διερεύνηση και θα ερευνηθούν και οι γύρω μονάδες σε όλη την εμβέλεια των τριών και των δέκα χιλιομέτρων».

Η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τόνισε ότι οι δειγματοληψίες γίνονται αμέσως, επισημαίνοντας ότι εκτελούνται στη βάση στατιστικού δείγματος, ιχνηλατήσεων ζώων και ενημερώσεων που λαμβάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από κτηνοτρόφους. Όπως εξήγησε, «αν εντοπίσαμε σήμερα μία μολυσμένη μονάδα, πρέπει να πάμε πίσω χρονικά για πολλές εβδομάδες για να δούμε πού διακινήθηκαν ζώα από αυτήν τη μονάδα, είτε προς σφαγή είτε προς αγοραπωλησία προ του πρώτου κρούσματος, δηλαδή στις αρχές Ιανουαρίου».

Η εξάπλωση σε ολόκληρο το νησί

Ερωτηθείσα εάν η εξάπλωση της νόσου μπορεί να φτάσει σε άλλες περιοχές, παγκύπρια, η κ. Γεωργιάδου εξέφρασε αισιοδοξία ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Όπως εξήγησε, τα αποτελέσματα από τα δείγματα που έρχονται από άλλες επαρχίες στο εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι αρνητικά μέχρι τώρα και ότι ο ιός σχετίζεται με τις μετακινήσεις των ανθρώπων και των ζώων.

Καθολικός περιορισμός από ΕΕ

Σχετικά με την ανακοίνωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ολόκληρη την Κύπρο σε καθεστώς περιορισμού μέχρι την 1η Μαΐου, σημείωσε ότι «είμαστε υπόχρεα, ως αρμόδια αρχή, να δίνουμε ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εβδομαδιαία βάση, δηλαδή τις δειγματοληψίες, τα νέα κρούσματα, το πώς προχωρούμε, τι βρίσκουμε και τι κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Ευρωπαίος επίτροπος Υγείας και όλη η ευρωπαϊκή κοινότητα βλέπουν τι γίνεται στην Κύπρο, τι δείχνουν τα κανάλια, τις αντιδράσεις, είναι ενήμεροι ότι δεν έχουμε θανατώσει όπως έπρεπε στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας και με βάση όλα αυτά, δεν είναι προς όφελός μας».

Εξήγησε ότι για μία μολυσμένη περιοχή, όπως η Λάρνακα, στον κύκλο των τριών και δέκα χιλιομέτρων, απαγορεύονταν να γίνονται εξαγωγές. Οι υπόλοιπες περιοχές μπορούσαν να εξάγουν τα προϊόντα τους. Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου, από τη στιγμή που δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν τις προηγούμενες εβδομάδες, δηλαδή να περιοριστεί ο ιός εκεί, να θανατωθούν τα ζώα και να καθαρίσει η μολυσμένη περιοχή, ήρθε η Επιτροπή και επέβαλε το καθεστώς σε όλο το νησί, διότι, όπως τόνισε, «δεν διασφαλίζεται κάτι με το να βλέπει το ιικό φορτίο στη Λάρνακα να επιμένει».

Αυτό που έχει αλλάξει, όπως είπε, είναι ότι «δεν επιτρέπονται οι εξαγωγές κρέατος από όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά το χαλλούμι, έχει κατοχυρωθεί από τότε που ήταν το κρούσμα στα κατεχόμενα».

Προβληματισμοί για χαλλούμι

Την ίδια ώρα για το χαλλούμι σημείωσε με προβληματισμό ότι «δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι κατοχυρωμένο, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση». Σε ερώτηση εάν κινδυνεύει η εξαγωγή χαλλουμιού, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι «εάν συνεχίσουμε έτσι (σ.σ. εμπόδια κτηνοτρόφων και καθυστερήσεις στις θανατώσεις), δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει. Ούτε θέλω να κινδυνολογώ, ούτε να λέω πράγματα που δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Όλα αυτά που γίνονται, ανασκοπούνται και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή τον Μάιο που θα έρθουν να αναθεωρήσουν από την ΕΕ, εάν είμαστε στην ίδια κατάσταση, δεν ξέρω τι κυρώσεις άλλες μπορεί να βάλει η ΕΕ. Λήφθηκαν διαβεβαιώσεις και πολεμήσαμε για να τα καταφέρουμε, όχι μόνο για τις εξαγωγές του χαλλουμιού εντός της ΕΕ, αλλά ανά το παγκόσμιο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που και οι άλλες χώρες βλέπουν μία τέτοια κατάσταση, ίσως να κάνουν και δεύτερες σκέψεις».

Προειδοποίηση στους κτηνοτρόφους

Προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι συγκεντρώσεις και οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων με τον τρόπο που γίνονται σήμερα, το επόμενο μέτρο που θα ληφθεί θα είναι πιο δραστικό. «Έχουμε κάθε δικαίωμα, ως αρμόδια αρχή με βάση τη νομοθεσία, να μπούμε μέσα στις φάρμες, να κάνουμε εκείνο που πρέπει, χωρίς καμία αποζημίωση. Μπορούμε να κατάσχουμε ό,τι πρέπει. Με βάση τη νομοθεσία, όταν κινδυνεύει ο ζωικός πληθυσμός. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε. Δεν θέλουμε να χαθεί η κτηνοτροφία, ούτε θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα, αλλά πρέπει να συνεργαστούν, έφτασε ο κόμπος στο χτένι», είπε.

Οι αναφορές του «υπουργού γεωργίας»

Κληθείσα να σχολιάσει τον ισχυρισμό του «υπουργού γεωργίας» στα κατεχόμενα ότι ο αφθώδης πυρετός ξεκίνησε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε «ουδέν σχόλιο. Αν έχει κάποιες αποδείξεις και τεκμηριώσεις, να μας τις φέρει να τις διερευνήσουμε», σημείωσε.

76% και 42% οι εμβολιασμοί

Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου, οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει παγκύπρια σε επίπεδο 76% και άνω για τα βοοειδή και 42% και άνω για τα αιγοπρόβατα. Πρόσθεσε ότι το εμβόλιο των χοίρων έχει ήδη παραγγελθεί και παράγεται. Αναμένεται να φτάσουν οι δόσεις στην Κύπρο εντός Μαρτίου - αρχές Απριλίου.

Κτηνίατροι από τη Σλοβακία

Από την Κυριακή βρίσκονται στην Κύπρο τέσσερις κτηνίατροι από τη Σλοβακία, για να συνδράμουν στις δειγματοληψίες και τους εμβολιασμούς. Χθες έτυχαν υποδοχής στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων για την ασθένεια. Μάλιστα έδωσαν πληροφόρηση για το πώς έτυχε χειρισμού το θέμα το 2025 στη χώρα τους.