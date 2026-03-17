«Χτύπημα» εκατομμυρίων σε πολυτελή σπίτια: Έτσι δρούσε η σπείρα hi-tech διαρρηκτών - Λεία μαμούθ και συλλήψεις

Μια καλά οργανωμένη σπείρα διαρρηκτών, η οποία φέρεται να δρούσε συστηματικά σε πολυτελή διαμερίσματα και κατοικίες στη Λεμεσό, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας, μετά από επιχείρηση του Κλιμακίου Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λεμεσού. Οι Αρχές διερευνούν περίπου 40 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν σε διάστημα περίπου τρεισήμισι μηνών, με τη συνολική αξία της λείας να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα επτά εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι γεωργιανής καταγωγής, ηλικίας 49, 48 και 39 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Το δικαστήριο ενέκρινε αίτημα της Αστυνομίας για την κράτησή τους για περίοδο οκτώ ημερών, ώστε να συνεχιστούν οι εξετάσεις.

Το Κλιμάκιο Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2026 περίπου 40 υποθέσεις διαρρήξεων σε πολυτελή διαμερίσματα και κατοικίες. Οι περισσότερες από τις διαρρήξεις καταγράφηκαν στις περιοχές Γερμασόγειας, Αγίου Αθανασίου, Πάνθεα και στο κέντρο της Λεμεσού.

Η λεία των δραστών φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Από τις μέχρι στιγμής καταγγελίες προκύπτει ότι κλάπηκαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, χρυσαφικά, ακριβά ρολόγια, σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς και επώνυμες τσάντες. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα επτά εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το τελικό ποσό ενδέχεται να διαφοροποιηθεί καθώς συνεχίζονται οι εξετάσεις και αναμένονται αναγνωρίσεις αντικειμένων από θύματα.

Οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των υπόπτων έπειτα από συνδυασμό πληροφοριών και ανάλυση μεγάλου όγκου υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Από την επεξεργασία των βίντεο εξασφαλίστηκαν φωτογραφίες και στοιχεία για τον τρόπο δράσης των δραστών.

Καθοριστική αποδείχθηκε πληροφορία που λήφθηκε στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένο όχημα θεάθηκε να κινείται ύποπτα με χαμηλή ταχύτητα σε δρόμο στον Άγιο Αθανάσιο, παρακολουθώντας πολυκατοικία με πολυτελή διαμερίσματα. Από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο και είχε ενοικιαστεί στις 11 Μαρτίου από τον 49χρονο ύποπτο. Την ίδια ημέρα οι Αρχές έλαβαν και δεύτερη πληροφορία ότι σε διαμέρισμα στη Γερμασόγεια διέμεναν πρόσωπα γεωργιανής καταγωγής που κινούνταν ύποπτα, ενώ ορισμένοι από αυτούς έμοιαζαν με άτομα των οποίων φωτογραφίες είχαν δημοσιευθεί από την Αστυνομία ως υπόπτων για διαρρήξεις.

Με βάση τις πληροφορίες αυτές τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο επιχείρησης και το διαμέρισμα τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση. Την Κυριακή, 15 Μαρτίου, το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε και ανακόπηκε από μέλη της Αστυνομίας. Στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε ο 49χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, αλλά τελικά συνελήφθη.

Ταυτόχρονα, μέλη του ΤΑΕ, της ΟΠΕ και της ΥΔΑΠ πραγματοποίησαν έρευνα στο διαμέρισμα στη Γερμασόγεια, όπου διέμεναν οι άλλοι δύο ύποπτοι. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων, μεταξύ των οποίων κοσμήματα, ένα ακριβό ρολόι, ρούχα, καπέλα, καθώς και εξειδικευμένα διαρρηκτικά εργαλεία.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν αντικλείδια, αλουμινένιες λωρίδες, κατσαβίδια και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες κλειδαράδες για το άνοιγμα πορτών ασφαλείας χωρίς εμφανή παραβίαση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν συσκευές εντοπισμού θέσης GPS και ηλεκτρονικές κάμερες, που φαίνεται να χρησιμοποιούσαν οι ύποπτοι για να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις περιοχές και να εντοπίζουν πότε οι ένοικοι απουσίαζαν.

Οι τρεις ύποπτοι φέρονται να συνδέονται ήδη με τουλάχιστον δέκα διαρρήξεις που διαπράχθηκαν πρόσφατα, ενώ οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθεί κατά πόσο εμπλέκονται και στις υπόλοιπες υποθέσεις που διερευνώνται. Παράλληλα εξετάζονται και τα έγγραφα ταυτότητας που κατείχαν, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για πλαστά, με τις κυπριακές Αρχές να συνεργάζονται με την Interpol και τη Europol για την εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων τους.