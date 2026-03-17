ΤΕΠΑΚ: Εκτός της συμφωνίας των τριών Δήμων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Λεμεσού - Η τοποθέτηση του Πρύτανη

Δημόσια έκφραση πήρε το ζήτημα που προέκυψε με τη συμμετοχή ή όχι του ΤΕΠΑΚ σε συμφωνία τριών δήμων της Επαρχίας Λεμεσού με πανεπιστήμια για τη δημιουργία ολιστικής μελέτης για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης της Λεμεσού. Οι δήμοι Λεμεσού, Αμαθούντας και Πολεμιδιών παρουσίασαν χθες συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick για ανάθεση της μελέτης. Στο έργο υπήρχε η εντύπωση ότι θα συμμετείχε και το ΤΕΠΑΚ, όμως χθες κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη διαπιστώθηκε ότι το ΤΕΠΑΚ δεν συμμετέχει, για το λόγο αυτό ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ προέβει σε διευκρινιστική δήλωση, όπου εξηγεί το λόγο απουσίας του πανεπιστημίου του από το έργο.

Πάντως το περιστατικό αυτό δεν φαίνεται να είναι άσχετο με προηγούμενες διαφωνίες του Δήμου Λεμεσού με το ΤΕΠΑΚ που σχετίζονται με την αναπτύξεις στο Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού και την ευρύτερη περιοχή, όπου οι δύο οργανισμοί έχουν εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Σημειώνεται όμως ότι στην εν λόγω συμφωνία συμπράττουν και οι Δήμοι Αμαθούντας και Πολεμιδιών.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Παναγιώτη Ζαφείρη:

Αναφορικά με τη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία ανακοινώθηκε η ανάθεση έργου διάρκειας 42 μηνών και προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με πρωτοβουλία και συντονισμό του Δήμου Λεμεσού και με τη συμμετοχή των Δήμων Αμαθούντας και Πολεμιδιών, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως κορυφαίος ακαδημαϊκός και ερευνητικός φορέας και βασικός πυλώνας της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης της Λεμεσού, χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης και ποιοτικής πόλης, με όραμα μια Λεμεσό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ωστόσο, προκαλεί εύλογη έκπληξη και απογοήτευση το γεγονός ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν έτυχε οποιασδήποτε επίσημης ενημέρωσης ούτε επίσημα κλήθηκε να συμβάλει ουσιαστικά σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία ως ισότιμος εταίρος, η οποία αφορά άμεσα την πανεπιστημιακή του κοινότητα και τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της πόλης.

Το ΤΕΠΑΚ αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό που δραστηριοποιείται καθημερινά στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, με 4000 φοιτητές, ακαδημαϊκούς και εργαζομένους να ζουν και να εργάζονται στην καρδιά της πόλης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία σε τομείς όπως η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η συγκοινωνιολογία και η κινητικότητα, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η καινοτομία και οι ψηφιακές εφαρμογές για τις πόλεις του μέλλοντος, στοιχεία που θα μπορούσαν να ηγηθούν με τις γνώσεις τους ενός ολοκληρωμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδιασμού.

Τα όποια αποτελέσματα από το συγκεκριμένο έργο, που προφανώς επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των υποδομών και των δραστηριοτήτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο κέντρο της πόλης δεν μπορούν να θεωρούνται ότι θα έχουν κατ’ ανάγκην τη σύμφωνη γνώμη μας.

Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα το κέντρο της πόλης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεχίσει, μέσα από τον στρατηγικό του σχεδιασμό και τις δικές του δράσεις, να εργάζεται συστηματικά για ζητήματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ποιότητας ζωής, καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής στη Λεμεσό όπως πρόσφατα ενημέρωσα γραπτώς το δήμαρχο.