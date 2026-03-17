Απεβίωσε κρατούμενος στο νοσοκομείο της Λάρνακας - Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, λέει η Αστυνομία

Πενηντανιάχρονος από την Πάφο, που τελούσε υπό αστυνομική κράτηση από τις 11 Μαρτίου, απεβίωσε σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλευόταν.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «γύρω στις 2.15π.μ. σήμερα, απεβίωσε στον Καρδιολογικό Θάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου νοσηλευόταν, ο Πανίκος Καλαϊντζής 59 ετών, από την Πάφο».

Όπως σημειώνεται, «ο 59χρονος τελούσε υπό αστυνομική κράτηση, από τις 11 Μαρτίου 2026, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εξασφάλισης πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις».

Σημειώνεται ότι «ο Καλαϊντζής είχε συλληφθεί στις 11 Μαρτίου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και την ίδια μέρα, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία υπό φρούρηση. Στις 12 Μαρτίου το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, που συνεδρίασε στο Νοσοκομείο, εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησης του».

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά τα αίτια θανάτου του 59χρονου.