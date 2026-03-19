Αστυνομία: Πάνω από 500 οχήματα ελέγχθηκαν το βράδυ - Εννέα συλλήψεις και δεκάδες παραβάσεις

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εννιά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μαχαιροφορία, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, παράνομης παραμονής, παράνομης κατοχής αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων και άλλα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 559 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 674 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 367 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές ξεχωρίζουν 115 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Έξι οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς έλεγχους οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Διενεργήθηκαν επίσης 32 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 11 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.