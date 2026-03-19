Αστυνομία: Πάνω από 500 οχήματα ελέγχθηκαν το βράδυ - Εννέα συλλήψεις και δεκάδες παραβάσεις

Εκατοντάδες έλεγχοι σε οδηγούς και υποστατικά, με 367 τροχαίες καταγγελίες και θετικά τεστ για αλκοόλ και ναρκωτικά

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εννιά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μαχαιροφορία, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, παράνομης παραμονής, παράνομης κατοχής αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων και άλλα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 559 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 674 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 367 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές ξεχωρίζουν 115 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Έξι οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς έλεγχους οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Διενεργήθηκαν επίσης 32 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους δύο  οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 11 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα