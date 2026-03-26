Λευκωσία: Σύλληψη 43χρονου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης - 148 έδειξε ο έλεγχος

Συνελήφθη 43χρονος χθες το βράδυ στη Λευκωσία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 8:20 χθες βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία, στην οδό Αγίας Άννας στο Στρόβολο.

Κατά τον έλεγχο παρουσίαζε σημάδια μέθης και οδηγήθηκε στα γραφεία της Τροχαίας Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης, με θετική ένδειξη 148μg% αντί 22μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο.

Ο 43χρονος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του, σε σχέση με το τροχαίο αδίκημα το οποίο διέπραξε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου συνεχίζει τις εξετάσεις.