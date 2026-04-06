Χώροι αναψυχής: Τι προβλέπει ο νέος νόμος για άδειες και ωράρια

Η Ολομέλεια της Βουλής, ψήφισε, τη Δευτέρα, πρόταση νόμου του Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Κυριάκου Χατζηγιάννη, με την οποία θεσπίζεται νέα νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργίας χώρων αναψυχής.

Η πρόταση εγκρίθηκε με 41 ψήφους υπέρ και τρεις αποχές. Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση είχε αποσύρει νομοσχέδιο για το θέμα. Με την πρόταση καταργείται ο περί Κέντρων Αναψυχής Νόμος και εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζεται το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ως αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής για υποστατικά τα οποία ευρίσκονται στα όρια του οικείου δήμου ή της οικείας κοινότητας και παρέχεται στον Υπουργό Εσωτερικών εξουσία να εκχωρεί τις εξουσίες του κοινοτικού συμβουλίου ως αρμόδιας αρχής για την έκδοση άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής στον οικείο έπαρχο.

Προβλέπεται επίσης η τήρηση από το Υφυπουργείο Τουρισμού γενικού μητρώου των αδειών λειτουργίας χώρων αναψυχής που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και επιβάλλεται η υποχρέωση στην αρμόδια αρχή να εφαρμόζει τις οδηγίες του Υφυπουργείου που απορρέουν από τη στρατηγική τουρισμού της Δημοκρατίας.

Προβλέπεται και παροχή εξουσίας στο Υφυπουργείο Τουρισμού να προβαίνει σε οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίους στους χώρους αναψυχής για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης της στρατηγικής τουρισμού και να συστήνει σε αυτούς διορθωτικά μέτρα, ενημερώνοντας την αρμόδια αρχή ενώ παράλληλα γίνεται διαχωρισμός των χώρων αναψυχής σε δύο βασικές κατηγορίες, ήτοι σε χώρους εστίασης και αναψυχής και σε χώρους διασκέδασης.

Προβλέπεται παράλληλα ενοποίηση της άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής και ψυχαγωγίας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του νόμου και της άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής που θα εκδίδεται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου σε μία άδεια, η οποία εκδίδεται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου, σε περίπτωση που υποστατικό υπέχει υποχρέωση έκδοσης και των δύο αδειών.

Υποστατικά κατηγορίας «Εστίαση και Αναψυχή» και υποστατικά υποκατηγορίας «Μπυραρία/Μπαρ» της κατηγορίας «Διασκέδαση» δύνανται να παραμένουν ανοικτά ως ακολούθως:

Κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου: από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και την Κυριακή από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 30ή Απριλίου: από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και την Κυριακή από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Υποστατικά κατηγορίας «Διασκέδαση», υποκατηγορίες «Αίθουσες Δεξιώσεων/Χώροι Δεξιώσεων», «Μουσικοχορευτικό», «Δισκοθήκη» και «Καμπαρέ» δύναται να παραμένουν ανοικτά ως ακολούθως: Κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου: από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και την Κυριακή από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 30ή Απριλίου: από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και την Κυριακή από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Επίσης προβλέπεται η παροχή εξουσίας στον οικείο έπαρχο για παράταση ή μείωση των καθοριζόμενων ωρών λειτουργίας των χώρων αναψυχής για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει εκάστοτε τους έξι μήνες, κατόπιν ειδικής προς τούτο άδειας που εκδίδεται από τον ίδιο, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, και δυνατότητας καθ’ οιονδήποτε χρόνο εντός της περιόδου ισχύος της ειδικής άδειας, αφού λάβει τις απόψεις του Υφυπουργείου Τουρισμού, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την εν λόγω ειδική άδεια.

Με την πρόταση εισάγονται πρόνοιες για επιβολή διοικητικών προστίμων και έκδοση δικαστικού διατάγματος για άμεση αναστολή λειτουργίας χώρου αναψυχής, κυρίως όταν συντρέχουν θέματα ασφάλειας και υγείας και παρέχεται χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών σε νέα υποστατικά να λειτουργούν υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος στις επιχειρήσεις, για να προσαρμοστούν.

Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας για μη αδειούχα υποστατικά, τα οποία λειτουργούσαν πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία και νοουμένου ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με εξαίρεση τα υποστατικά κλειστού τύπου τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία «Διασκέδαση».

Για αυτή την κατηγορία και για έκδοση άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή, μαζί με το καθορισμένο τέλος, συνοδευόμενης από καθορισμένα έντυπα, περιλαμβανομένων αρχιτεκτονικών σχεδίων (as built), τα οποία αποτυπώνουν την πραγματική επί του εδάφους κτιριακή διάταξη του υποστατικού, βεβαίωση μελετητή εγγεγραμμένου στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ, μελέτη πυροπροστασίας, υγειονομικό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό καταλληλότητας στην περίπτωση αίθουσας δεξιώσεων/χώρου δεξιώσεων, μουσικοχορευτικού, δισκοθήκης και καμπαρέ, και πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του επιχειρηματία και του διευθυντή.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξετάζει τη μελέτη πυροπροστασίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της και δύναται να προβεί σε εισηγήσεις για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πυροπροστασίας και έπειτα προβαίνει σε επιτόπια επιθεώρηση και, αφού ικανοποιηθεί ότι έχουν όλα εφαρμοστεί, εκδίδει το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας εντός τριάντα ημερών από την πραγματοποίηση της επιθεώρησης .

Η αρμόδια αρχή, εφόσον έχουν υποβληθεί ενώπιόν της όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, εκδίδει ειδική άδεια λειτουργίας στο όνομα του χώρου αναψυχής και του επιχειρηματία τ, η οποία ισχύει για περίοδο τριών ετών και δύναται να ανανεωθεί έως δύο φορές για περίοδο τριών ετών με την καταβολή τέλους, και νοουμένου ότι με κάθε αίτηση ανανέωσης επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση μελετητή, με την οποία βεβαιώνεται η μερική ή ολική αποκατάσταση των υφιστάμενων παρανομιών/παρατυπιών.

Η ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής διενεργείται, νοουμένου ότι υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας αρχής υπεύθυνη δήλωση μελετητή, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν γίνει επιπρόσθετες παράνομες ή παράτυπες προσθήκες/μετατροπές στην κτιριακή διάταξη του χώρου αναψυχής.

Με τη λήξη της χρονικής ισχύος της ειδικής άδειας λειτουργίας κανένα πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί υποστατικό ως χώρο αναψυχής, χωρίς να έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας.

Απορρίφθηκε μια προφορική τροπολογία εκ μέρους της ΔΗΠΑ που προνοούσε για διαβούλευση του Υπουργού Εμπορίου με τις τοπικές αρχές για τα ωράρια.

Τοποθέτηση εισηγητή

Ο εισηγητής Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι αποσύρθηκε το κυβερνητικό νομοσχέδιο και η Βουλή καλείται να ψηφίσει επί μιας πρότασης νόμου που ρυθμίζει πολλές άλλες πτυχές της λειτουργίας των συγκεκριμένων υποστατικών.

Ανέφερε ότι αφού ψηφιστεί, δίνεται η δυνατότητα στη Βουλή να συνεχίσει τις προσπάθειες και να επανέλθει με άλλες ρυθμίσεις σε περίπτωση διαπίστωσης συγκλίσεων.

Η Ολομέλεια ψήφισε και τροπολογίες επί της πρότασης, μια από τον Κυριάκο Χατζηγιάννη και μια από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις ξενοδοχείων που λειτουργούν και χώρους αναψυχής προς αντιμετώπιση στρεβλώσεων και χωρίς να παρακάμπτεται η υποχρέωση για θέματα ηχορύπανσης.

ΚΥΠΕ