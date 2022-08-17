H Mπέρμποκ και η μικρή Μαρία του Έβρου

Σχόλιο στην ΤΑΖ με αφορμή το προσφυγικό δράμα στον Έβρο. Η συζήτηση για απαγόρευση της βίζας σε Ρώσους τουρίστες και ένα δημοσίευμα για την Παναγία Aγγελόκτιστη της Κύπρου.Στο νέο προσφυγικό δράμα που εκτυλίχθηκε σε νησίδα του Έβρου και στον θάνατο της μικρής προσφυγοπούλας Μαρίας από τσίμπημα σκορπιού, αναφέρεται σχόλιο στην εφημερίδα ΤΑΖ του Βερολίνου. «Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ρέει ένα ποτάμι, ο Έβρος. Δημιουργεί ένα φυσικό σύνορο αλλά και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Τον φυλάσσουν η ελληνική συνοριοφυλακή και η Frontex. Γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Γνωρίζουμε τη βαναυσότητα, ακόμη κι όταν στρέφουμε αλλού το βλέμμα ή παραβλέπουμε επειδή γνωρίζουμε την αγριότητα» σημειώνει η σχολιογράφος, η οποία καταθέτει τις σκέψεις της για όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες με τους σχεδόν 40 πρόσφυγες.

«Το βράδυ της Δευτέρας, οι διασωθέντες έφτασαν στην Ελλάδα. Το όνομα του νεκρού κοριτσιού ήταν Μαρία. Πριν από επτά χρόνια, όταν η φωτογραφία του Αλάν Κούρντι έκανε τον γύρο του κόσμου, δόθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα χρήματα για τους πρόσφυγες από τη Συρία. Ο θάνατός του άγγιξε πολλούς. Αλλά από πολιτική άποψη δεν άλλαξαν πολλά επειδή μάθαμε το όνομα του Αλάν Κούρντι. Άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν στον δρόμο προς την Ευρώπη. Και διερωτώμαι, εάν μια υπ. Εξωτερικών (σσ. η Αναλένα Μπέρμποκ) που διατείνεται ότι ‘αν παραβλέψουμε όσα συμβαίνουν (στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ), θα χαθούν οι αξίες μας στον βυθό της Μεσογείου,ντρέπεται διότι γνωρίζει ότι η πρόταση αυτή δεν περιγράφει ένα υποθετικό σενάριο αλλά μια πραγματική κατάσταση, την οποία σκόπιμα και η Γερμανία διαιωνίζει. Διερωτώμαι αν όντως θέλει να εφαρμόσει αυτό που γράφει η κυβερνητική συμφωνία: να σταματήσουν τα δεινά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και πότε θα έρθει αυτή η ‘φεμινιστική πολιτική’ που προσβεύει».

Ευπρόσδεκτοι οι Ρώσοι τουρίστες στην Ευρώπη;

Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου εστιάζει στη συζήτηση που έχει ανακύψει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στη Γερμανία σχετικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης της βίζας για Ρώσους τουρίστες. Μεταξύ άλλων παρατηρεί: «Είτε πρόκεται για τον πόλεμο του Πούτιν είτε όχι, η γερμανική κυβέρνηση έχει ειδική ευθύνη στο να χτίσει γέφυρες λόγω της ιδιαίτερης γερμανορωσικής ιστορίας (…) Ίσως είναι αλήθεια ότι οι Ρώσοι τουρίστες που έρχονται (στην Ευρώπη) είναι κυρίως πλούσιοι, ωφελημένοι του συστήματος Πούτιν και ότι μια τέτοια απαγόρευση αφορά ελάχιστα τους πολέμιους του Πούτιν (…) Η ΕΕ πρέπει να πάρει μια βαθιά ανάσα στην αντιπαράθεση με τον Πούτιν. Πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, η οποία πρέπει να γίνει στρατιωτικά και οικονομικά ανεξάρτητη από τη Ρωσία.

Αυτό απαιτεί μεγάλες θυσίες, ο ερχόμενος χειμώνας θα ωθήσει πολλές κοινωνίες στα όρια της αντοχής τους. Η επιθυμία να ‘αποκλείσουν΄ τώρα τους Ρώσους μπορεί να φαίνεται κατανοητή. Αλλά η μεγαλύτερη νίκη του Πούτιν θα ήταν αν η Ευρώπη προδώσει τις δικές της αξίες. Μια γενική ευρωπαϊκή απαγόρευση προς τους ταξιδιώτες από τη Ρωσία θα ήταν σαν συλλογική τιμωρία».

Η Παναγία Αγγελόκτιστη και η UNESCO

Στην κυπριακή υποψηφιότητα της Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι της Κύπρου για να συμπεριληφθεί στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO αναφέρεται δημοσίευμα στην Badische Zeitung εστιάζοντας στη μοναδικότητα του συγκεκριμένου ιστορικού ναού:

«Η βυζαντινή εκκλησία, η οποία μέχρι σήμερα λειτουργεί ως τόπος λατρείας, είναι γνωστή για το ψηφιδωτό της Παναγίας του 6ου αιώνα. Το ψηφιδωτό που αναπαριστά την Παναγία Βρεφοκρατούσα και τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, θεωρείται μια από τις σημαντικότερες τοιχογραφίες της παλαιοχριστιανικής τέχνης και είναι η μοναδική σωζόμενη στην Κύπρο. Στο ναό μπορεί κανείς να δει επίσης τοιχογραφίες του 11ου αιώνα, το τέμπλο του 16ου αιώνα και εικόνες από τον 13ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για στοιχεία που σύμφωνα με την UNESCO καταδεικνύουν τη ‘διαχρονική καλλιτεχνική και θρησκευτική διασύνδεση της Κύπρου με τον βυζαντινό κόσμο’ και την ‘αφομοίωση καλλιτεχνικών στοιχείων από διαφορετικούς πολιτισμούς’».

Δήμητρα Κυρανούδη