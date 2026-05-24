Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό και έβαλε εξοπλισμό περιπολικού σε ΙΧ - Είχε και χειροβομβίδα καπνού

Στη σύλληψη 40χρονου ημεδαπού για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ), σε συνεργασία με στελέχη της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες χθες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έπειτα από έλεγχο κατά τον οποίο ο 40χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε δερμάτινο πορτοφόλι με μεταλλικό σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο χρησιμοποιείται από εν ενεργεία στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ασύρματος VHF χειρός, ρυθμισμένος στη συχνότητα επικοινωνίας του κέντρου έκτακτων περιστατικών της Αστυνομίας.

Ο 40χρονος υποστήριξε επίσης ότι το όχημα που οδηγούσε ήταν συμβατικό όχημα του στρατού. Από τον έλεγχο, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι έφερε κόκκινες πινακίδες και ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκαν δύο ζεύγη φωτεινών σημάτων με τηλεχειρισμό, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., εγκατεστημένο σύστημα μεγαφωνικής για ηχητικά σήματα, φορητό σύστημα φωτεινών σημάτων μπλε και κόκκινου χρώματος, ένα ζεύγος χειροπέδες με κλειδί, αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειροβομβίδα καπνού με περόνη.

Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ η χειροβομβίδα πρόκειται να παραδοθεί σε αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: iefimerida.gr

