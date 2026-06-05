Ελλάδα: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς.

Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ένας από τους πολύπειρους πολιτικούς της Ελλάδας, που έχουν περάσει από πολλές θέσεις ευθύνης και έχουν ζήσει έντονα τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων, είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και διαμένει στην Αθήνα. Έχει δύο κόρες.

Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Πολιτική σταδιοδρομία

Πρωτοεξελέγη βουλευτής Λάρισας το 1974 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανεκλέχθηκε το 1977 όπου και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Ανέλαβε για πρώτη φορά υπουργός, ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Στην περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας. Το 1997 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος.

Διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν οι πρώτες στις οποίες δεν εξελέγη στη Λάρισα, αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή. Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Οι λόγοι ήταν οι κατηγορίες εναντίον του για την βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις πρόωρες εκλογές, τις οποίες είχε εισηγηθεί ο ίδιος στον πρωθυπουργό, αν και ο Σουφλιάς είχε δηλώσει πως θεώρησε σωστή την απόφαση αυτή και πως οι πραγματικοί λόγοι της ήττας ήταν διαφορετικοί.

Cnn.gr