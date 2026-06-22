Στο μικροσκόπιο του Qatargate ο πρώην ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος: Η βελγική Δικαιοσύνη ζητά άρση ασυλίας - Τι απαντά

Αίτημα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχει διαβιβάσει η βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο των ερευνών που συνεχίζονται για την υπόθεση Qatargate, προκειμένου ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η υπόθεση συνδέεται με τη συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία είχε ιδρυθεί από τον πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου διαφθοράς που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην προφυλάκιση της Εύας Καϊλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές Αρχές υποστηρίζουν ότι χρηματικά ποσά που έλαβε ο πρώην Επίτροπος προέρχονταν από δίκτυο το οποίο ερευνάται για παράνομες δραστηριότητες. Από την πλευρά του, ο κ. Αβραμόπουλος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε είχαν δηλωθεί κανονικά στο Πόθεν Έσχες και φορολογήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Οι ελληνικές δικαστικές Αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για το βελγικό αίτημα. Ωστόσο, οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία προϋποθέτει την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από τη Βουλή των Ελλήνων.

Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται αρχικά από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, αποστέλλεται στη Βουλή για να εξεταστεί το αίτημα.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο πρώην Επίτροπος βρέθηκε το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή που το όνομά του συνδέθηκε με την υπόθεση, απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόνοια παρατυπίας, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του στη Fight Impunity ήταν αποκλειστικά συμβουλευτική και χωρίς διαχειριστικό ή εκτελεστικό ρόλο.

Σε δημόσια τοποθέτησή του τον Δεκέμβριο του 2022, ο κ. Αβραμόπουλος είχε αναφέρει ότι η συμμετοχή του στην τιμητική επιτροπή της οργάνωσης είχε εγκριθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την αρμόδια ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας. Είχε επίσης διευκρινίσει ότι η αμοιβή του ανερχόταν σε 5.000 ευρώ μηνιαίως για περίοδο ενός έτους, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, ποσό το οποίο, όπως είχε τονίσει, δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα.

Ο πρώην Επίτροπος είχε ακόμη υποστηρίξει ότι διέκοψε τη συνεργασία του με την οργάνωση τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ μετά τις αποκαλύψεις για το Qatargate υπέβαλε άμεσα την παραίτησή του και ζήτησε την αφαίρεση του ονόματός του από την ιστοσελίδα της ΜΚΟ.