Πετράλωνα: Κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία – Σώοι οι ένοικοι, πέντε προσαγωγές για τις εργασίες στο διπλανό κτίριο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Εκτός κτιρίου εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και οι τέσσερις διαμένοντες στην πολυκατοικία που κατέρρευσε, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Όπως έγινε γνωστο από την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοίκίας είχαν βγει από το κτίριο. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται πάντως, με εντατικό ρυθμό για την περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένος και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Ο εργολάβος και ο μηχανικός ανάμεσα στους προσαχθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα- Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην προσαγωγή πέντε ατόμων προχώρησε η Αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας που σημειώθηκε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γίνονταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν διευκρινήσεις για τις εργασίες, που ήταν σε εξέλιξη και φέρονται να προκάλεσαν την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς και για το αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες.

Παράλληλα, λόγω του περιστατικού η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία:

- Ηούς και Φυλασίων

- Κειριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου

- Ηούς και Αλκμήνης

- Ιπποθοντιδών και Πειραιώς

- Εχελίδων και Τιθώνου

- Εχελίδων και Πειραιώς.

Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ