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Σε εξέλιξη η μάχη με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες, εναέρια μέσα και η ομάδα «Δευκαλίων» του στρατού

Στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες -εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων- επικεντρώνονται οι προσπάθειες την πυροσβεστικής με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο στις 20:30 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς στο δασικό κομμάτι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Στα μέτωπα της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα εναέρια μέσα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Απο το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων, για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης.

Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

Χθες Σάββατο στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου, προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Στη 01:19 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων απο την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λητής και στη 01:44 μήνυμα για την από απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Στις 02:44 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, για τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω καπνών στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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