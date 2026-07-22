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Σίγησε μια μεγάλη φωνή: Πέθανε η Μαίρη Λίντα - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο [ΒΙΝΤΕΟ]

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η πρώτη της επαφή με το καλλιτεχνικό κοινό ήρθε σε πολύ νεαρή ηλικία, μέσα από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Ακολούθησαν εμφανίσεις σε βαριετέ και νυχτερινά κέντρα, σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό λαϊκό τραγούδι γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, μιας από τις σπουδαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα, έχοντας περάσει τα τελευταία χρόνια της στο Γηροκομείο Αθηνών. Την είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Σίγουρος μέσω ανάρτησής του στο Instagram, αποχαιρετώντας μια γυναίκα που, όπως ανέφερε, παρέμεινε μέχρι το τέλος αξιοπρεπής, χαμογελαστή και ιδιαίτερα αγαπητή.

Η Μαίρη Λίντα συνέδεσε το όνομά της με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Η ξεχωριστή φωνή της, η έντονη σκηνική παρουσία και η εκφραστικότητα των ερμηνειών της άφησαν το δικό τους αποτύπωμα σε τραγούδια που εξακολουθούν να συγκινούν και να τραγουδιούνται μέχρι σήμερα.

Η πρώτη της επαφή με το καλλιτεχνικό κοινό ήρθε σε πολύ νεαρή ηλικία, μέσα από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Ακολούθησαν εμφανίσεις σε βαριετέ και νυχτερινά κέντρα, σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό λαϊκό τραγούδι γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση.

Σταθμός στη ζωή και στην καριέρα της υπήρξε η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά ζευγάρια της δεκαετίας του 1960, καταγράφοντας μεγάλες επιτυχίες και κοινές εμφανίσεις που έμειναν στην ιστορία. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, καθώς υπήρξαν ζευγάρι και στη ζωή, ενώ εμφανίστηκαν μαζί και στον ελληνικό κινηματογράφο.

Στην ανάρτηση με την οποία έγινε γνωστός ο θάνατός της, ο Σπύρος Σίγουρος αναφέρθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο απώλειες, αποχαιρετώντας τη μεγάλη κυρία του τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες καλλιτέχνιδες.

Η Μαίρη Λίντα θα παραμείνει στη μνήμη του κοινού μέσα από τη φωνή της, τις διαχρονικές ερμηνείες της και την εικόνα της δίπλα στον Μανώλη Χιώτη. Τραγούδια όπως το «Περασμένες μου αγάπες» και το «Πολλές φορές» θα συνεχίσουν να κρατούν ζωντανή την παρουσία της.

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