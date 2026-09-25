Νέα καταγγελία - σοκ για τη Γάκα: «Μου έλεγε ότι ήμουν η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας - Μου έβαλε ορό και λιποθύμησα»

Νέα καταγγελία για το ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από την Καρολίνα Λαζάρου, η οποία περιγράφει στο protothema.gr δύο επισκέψεις της στον χώρο το 2015 και όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Η κ. Λαζάρου αναφέρει ότι επισκέφθηκε το ιατρείο σε ηλικία 20 ετών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ορμονικά προβλήματα και να χάσει βάρος.

«Το 2015 είχα επισκεφθεί το υποτιθέμενο ιατρείο της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου προκειμένου να με βοηθήσουν να θεραπεύσω τα ορμονικά μου θέματα και να χάσω κάποια κιλά. Τότε ήμουν 20 ετών και πήγα συστημένη μέσω φίλων μου. Όταν πήγα στο ιατρείο τους, στην Καρνεάδου γνώρισα τον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μου μιλούσε με έπαρση και μου έλεγε ότι κανείς δεν μπορεί να τον αγγίξει. Στη συνέχεια με παρέπεμψε κατευθείαν στη γυναίκα του, η οποία συστηνόταν ως γυναικολόγος. Μπήκα στο δωμάτιο και ενώ ξεκίνησα να εξηγώ στην Γάκα το πρόβλημά μου για να με καταλάβει και να με βοηθήσει, αυτή με διέκοψε και μου είπε “δεν χρειάζεται να μου τα πεις εσύ, θα μας τα πει όλα το μηχάνημα"», περιγράφει.

Σύμφωνα με την ίδια, ακολούθησε διαδικασία κατά την οποία τοποθετήθηκαν καλώδια σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η κ. Λαζάρου υποστηρίζει ότι η Ιωάννα Γάκα «με ξάπλωσε σε μια πολυθρόνα και άρχισε να μου τοποθετεί καλώδια στο κεφάλι, στα χέρια, στην καρδιά και στα πόδια. Υποτίθεται ότι έβλεπε τις φλεγμονές και τις προδιαθέσεις που θα είχε το σώμα μου στο μέλλον… Αυτές τις φλεγμονές τις συνέδεε με συναισθήματα. Μάλιστα, μου έλεγε ότι για να θεραπευτούν τα ορμονικά μου προβλήματα, να θεραπευτεί το σώμα μου, έπρεπε πρώτα να θεραπεύσω τα αρνητικά μου συναισθήματα».

Όπως αναφέρει, η διαδικασία περιλάμβανε ακόμη ισχυρισμούς για προηγούμενες ζωές.

«Το πιο αστείο από όλα ήταν ότι στο ίδιο μηχάνημα μπορούσε να δει και την προηγούμενη ζωή μου. Μου έλεγε ότι είμαι η “βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας”. Και εγώ τότε, μην ξεχνάτε ότι ήμουν 20 ετών. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της εξέτασης».

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, χρησιμοποιήθηκε δεύτερο μηχάνημα.

«Αφού τελείωσε η Γάκα με το συγκεκριμένο μηχάνημα, με πηγαίνει στο γραφείο της όπου είχε ένα άλλο μηχάνημα που το είχε ονομάσει “indigo”. Με καλωδιώνει και σε αυτό το μηχάνημα και στη συνέχεια γεμίζει ένα ποτήρι με νερό και το τοποθετεί πάνω. Υποτίθεται ότι αυτό ήταν συνδεδεμένο με τον υπολογιστή της και μου έλεγε “το νερό καθαρίζει τις φλεγμονές και τα συναισθήματα”. Kαι υποτίθεται ότι όλα αυτά τα έβλεπε στον υπολογιστή της, τα ρύθμιζε και τα καθάριζε», αναφέρει.

Στο τέλος της πρώτης επίσκεψης, όπως υποστηρίζει, κατέβαλε 300 ευρώ και της προτάθηκε ενδοφλέβια θεραπεία κόστους 1.000 ευρώ.

«Και αφού της έδωσα 300 ευρώ, μου πρότεινε μια λίστα με σκευάσματα για να ξεμπλοκάρει ο οργανισμός μου και να χάσω κιλά. Της είχα πει ότι θέλω να χάσω επτά κιλά. Μου πρότεινε να κάνουμε υδροθεραπεία και εννοούσε έναν ορό με βιταμίνες όπου θα μου έκανε ενδοφλέβια και θα κόστιζε 1000 ευρώ. Συμφώνησα και κλείσαμε ραντεβού για την επόμενη φορά να γίνει αυτή η θεραπεία», προσθέτει.

Στη δεύτερη επίσκεψη, η κ. Λαζάρου πήγε μαζί με τη μητέρα της. Εκεί, όπως καταγγέλλει, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της.

«Όταν πήγα σπίτι μου και τα είπα στη μητέρα μου, παραξενεύτηκε πολύ και αποφάσισε να μην με αφήσει μόνη μου και να με συνοδεύσει στην επόμενη επίσκεψή μου στο ιατρείο της Γάκα. Τελικά, πήγαμε μαζί και μπροστά στη μητέρα μου ξεκινάει η Γακα με φλεβοκαθετήρα να προσπαθεί να μου πιάσει τη φλέβα και να μην μπορεί καθόλου. Εγώ είχα αρχίσει να ζαλίζομαι, να καταρρέω, να μην μπορώ να επικοινωνήσω με το περιβάλλον και μόλις μπήκε το υγρό μέσα μου, λιποθύμησα. Σοκαρίστηκε η μητέρα μου και της λέει “σταμάτα τώρα αυτό που κάνεις αφού βλέπεις ότι παιδί δεν είναι καλά”. Εκείνη της έλεγε “όχι όχι δεν σταματάω, δεν χρειάζεται να σταματήσω”. Με πήρε η μητέρα μου σηκωτή από το ιατρείο της, μου τα έβγαλε όλα και εγώ ήμουν σε άθλια κατάσταση, από όσο θυμάμαι. Κυριολεκτικά με έσωσε η μητέρα μου», περιγράφει.

Η ίδια αναφέρθηκε και σε υπνοθεραπείες που, όπως υποστηρίζει, γίνονταν την ίδια περίοδο στον χώρο από τον Νάσο Κομιανό.

«Στο ιατρείο τους στην Καρνεάδου, έκανε υπνοθεραπείες και ο υπνοθεραπευτής του Μαζωνάκη, Νασος Κομιανός. Του είχαν δώσει ένα δωμάτιο και έκανε υπνοθεραπεία σε μια φίλη μου. Εγώ έτυχε να μην θέλω να κάνω υπνοθεραπεία αλλά πήγαινε η φίλη μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Η γυναίκα είχε ουρολοίμωξη και της έλεγε ότι με την υπνοθεραπεία θα καθαρίσει το πνεύμα σου και μετά θα καθαρίσει το σώμα σου από τις ουρολοιμώξεις. Η φίλη μου είχε πάει δύο φορές τότε, χωρίς αποτέλεσμα και το μόνο που ένιωθε ήταν να χαλαρώνει πάνω σε μια πολυθρόνα που την έβαζε να ξαπλώνει. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, ειλικρινά», ανέφερε καταληκτικά.

Πηγή: protothema.gr